Descobreixen a Calonge una casa dedicada només al cultiu de marihuana

La Policia Nacional amb la col·laboració de la Policia Local de Calonge i Sant Antoni han descobert una casa dedicada només al cultiu de marihuana.

En l'operatiu policia, han comissat 600 plantes i han detingut dos homes. Els agents han constatat que tot l'habitatge estava condicionat per plantacions amb l'excepció d'una estança on vivien els cuidadors.

Per aquest motiu, la policia considera que s'ha desmantellat un laboratori altament preparat i equipat per aconseguir collites Exprés d'aquesta droga. A banda hi van localitzar una màquina que sospiten que era per preparar l'haixix.

La plantació desmantellada - CP

El cultiu desmantellat es trobava en les primeres fases de creixement que assolia un pes brut aproximat de 10 quilos de plantes.

Agents de la Policia Nacional, amb la col·laboració de la Policia Local de Calonge i Sant Antoni han desmantellat una plantació indoor de marihuana, oculta en un habitatge unifamiliar.

Fruit de l'operatiu desenvolupat el dia 21 d'abril van comissar més de 600 plantes de cànnabis.

Com a responsables d'aquest cultiu il·legal van detenir dos ciutadans albanesos. A qui s'acusada de ser els presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, ja que la plantació era alimentada de forma fraudulenta a l'escomesa general.



Xalet de lloguer

Els dos detinguts van llogar una casa allunyada de centre urbà on pretenien passar desapercebuts per conrear substàncies estupefaents. Un dels detinguts era el responsable i l'altre, un cuidador.

L'habitatge de grans dimensions havia estat condicionada per albergar el nombre més gran de plantes possibles, deixant una única habitació per l'estatge dels seus cuidadors.

En el registre practicat, a part de les plantes de marihuana, la policia també va intervenir nombrosos estris i aparells de climatització, entre els quals es trobaven 123 llums, 52 ventiladors, 5 extractors d'aire, 12 estacions meteorològiques per a control de temperatura, així com més de 80 litres de fertilitzants.