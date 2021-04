Detecten onze casos de covid-19 en residents vacunats d'un geriàtric de la Bisbal d'Empordà

Detectats onze casos de covid-19 en residents vacunats de la residència geriàtrica municipal Zoilo Feliu de la Bisbal d'Empordà. Segons informa l'ajuntament en un comunicat, un usuari va començar a tenir símptomes dilluns al vespre i van activar el protocol per frenar les cadenes de transmissió del virus. A finals de gener, va culminar la campanya de vacunació amb Pfizer al centre, on el 95% dels residents i el 70% de l'equip professional van rebre el vaccí. L'ajuntament remarca que això ha fet que els afectats pel brot siguin asimptomàtics o bé tinguin simptomatologia lleu. Per evitar contagis, la residència suspèn temporalment les visites de familiars i les sortides de la gent gran del geriàtric.

L'equip de professionals de la residència i el CAP Doctora Casaponsa segueixen les indicacions del Departament de Salut per aplicar les mesures preventives. També han començat a fer videotrucades per mantenir el contacte entre els residents i els seus familiars.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus