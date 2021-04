20è aniversari de Converses de Taverna del Museu de la Pesca

El Museu de la Pesca de Palamós commemora demà el 20è aniversari de l'activitat Converses de Taverna, amb una edició especial que tindrà lloc a partir de les set de la tarda a l'Espai del Peix. Amb aquest acte, el Museu de la Pesca vol subratllar el paper cabdal de la memòria oral popular, fràgil i perible per definició, en l'exercici de recuperació del patrimoni immaterial de la Costa Brava, a través d'una de les activitats més icòniques, longeves i exitoses que aquest equipament cultural ve organitzant de forma ininterrompuda des de 2001.

En aquesta ocasió els convidats seran persones vinculades amb l'activitat durant dècades. Concretament, Joan Lluís Alegret, director de la Càtedra d'Estudis Marítims; Quim Esteve, president de l'associació Amics del Museu de la Pesca; Francesc Subirats, armador i expatró major de la Confraria de Pescadors de Palamós; i l'Antoni Martí, productor i realitzador audiovisual. Tots ells reflexionaran sobre el significat i el valor de la transmissió de la memòria de la mar, de la importància de preservar aquesta riquesa del patrimoni etnològic marítim i pesquer. Aquesta edició especial de les Converses seran moderades pel director del Museu de la Pesca, Miquel Martí.

L'acte serà un reconeixement també a tothom que ha compartit desinteressadament amb el Museu la seva memòria al llarg de vint anys i un acte de record d'aquelles persones que ja no hi són, així com dels espais que han estat escenari de l'activitat, com la taverna de Ca la Pepa Caneja, o bé el restaurant Can Blau.

Aquesta edició especial de les Converses de Taverna també seran retransmeses en directe a través del canal de YouTube del Museu de la Pesca.