Descobreixen un xalet a Calonge usat com una gran fàbrica de marihuana

La Policia Nacional amb la col·laboració de la Policia Local de Calonge i Sant Antoni han descobert una casa dedicada només al cultiu de marihuana.

En l'operatiu policial, han comissat 600 plantes i han detingut dos homes. Els agents han constatat que tot l'habitatge de la urbanització Mas Pere estava condicionat per plantacions amb l'excepció d'una estança on vivien els cuidadors i la cuina.

Tot el xalet estava preparat com si fos una fàbrica de marihuana. Fins i tot, tenien anotada a cada habitació la data de cadascun dels cultius que anaven traient, segons fonts policials. A més, a la casa hi van localitzar una màquina per trinxar els cabdells de tal forma que s'apunta que el proper estadi d'aquest negoci era el de fabricar haixix.

Per la policia, aquesta casa s'havia convertit en un punt de conreu de marihuana de collites exprés, ja que se'n treia molta producció. El cultiu desmantellat aquest abril de 600 plantes es trobava en les primeres fases de creixement que assolia un pes brut aproximat de 10 quilos de plantes.

La investigació policial va començar fa un parell de mesos, en saber-se que el xalet de lloguer de la urbanització de Mas Pere podria estar dedicat a algun tipus de fet il·legal. Es tracta d'una casa molt aïllada i que no despertava sospites. De fet, és el que busquen els delinqüents que s'hi dediquen per així evitar la presència policial. En aquest cas, però, els investigadors van poder comprovar que hi havia moviment i fins i tot van veure que un dels individus que n'era responsable anteriorment havia estat fitxat per la policia i detingut prèviament a Tarragona. Motiu pel qual se sospita que va traslladar la seva activitat delictiva a Calonge.

Finalment, el dia 21 d'abril es va realitzar l'operació policial, que va comptar amb agents de la Policia Nacional i la col·laboració de la Policia Local de Calonge i Sant Antoni. Els agents van irrompre al xalet a primera hora del matí i els dos individus que hi havia a la casa, en veure's sorpresos, van intentar fugir de la policia. Van sortir per una finestra i van saltar per una escala per evitar la detenció però els va ser impossible.

Ambdós homes, de nacionalitat albanesa, van acabar detinguts per ser els presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric, ja que la plantació era alimentada de forma fraudulenta a l'escomesa general.

Els dos detinguts tenien un paper diferenciat, el que ja s'havia arrestat prèviament en una operació del CNP a Tarragona era un dels responsables del negoci ?aquella nit s'havia quedat a dormir a la casa però normalment no ho feia? i l'altre era un cuidador de la plantació que vivia en condicions lamentables a la casa, ja que tenia una petita habitació i la cuina per viure.

Xalet de lloguer

Els dos detinguts van llogar una casa allunyada del centre urbà on pretenien passar desapercebuts per conrear substàncies estupefaents. En l'escorcoll i registre practicat per la policia en aquesta casa de la urbanització Mas Pere, a part de les plantes de marihuana, la policia també va intervenir nombrosos estris i aparells de climatització, entre els quals es trobaven 123 llums, 52 ventiladors, 5 extractors d'aire, 12 estacions meteorològiques per a control de temperatura, així com més de 80 litres de fertilitzants.

Un dels estris que els va cridar l'atenció és un tipus de premsa per als cabdells i que se sospita, segons fonts policials, que volien utilitzar-la per fabricar haixix. Una altra línia de negoci, que asseguren que volien explorar des d'aquest xalet de Calonge i que ara ha acabat frustrat amb l'actuació policial.