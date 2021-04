Detenen un conductor per circular sense carnet i identificar-se amb un passaport fals a Pals

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor per circular sense carnet, ensenyar-ne un de fals, i també identificar-se amb un passaport fraudulent. Els fets van passar ara fa dues setmanes durant un control a la C-31, al municipi de Pals. L'infractor és un lituà de 45 anys que conduïa una furgoneta. Quan els agents el van aturar, d'entrada ja va ensenyar un permís de conduir que no era el seu. Ho feia per intentar tapar que mai s'havia tret el carnet. Però després, també va donar als agents un passaport fals. Els en va ensenyar un que feia set anys que havia estat robat a Lituània. Després de passar a disposició judicial per un delicte contra la seguretat viària i un de falsificació, va sortir en llibertat provisional.

Segons informen els Mossos, els fets van tenir lloc el 12 d'abril. Aquell dia, agents de Trànsit de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols havien muntat un control preventiu de transports al quilòmetre 341 de la C-31 (al terme municipal de Pals).

Cap a les quatre de la tarda, la patrulla va aturar una furgoneta. La conduïa un home lituà de 45 anys amb residència a Palamós. Quan els Mossos li van demanar la documentació, els va entregar un permís de conduir lituà que semblava falsificat.

Per això, els agents van contactar amb el Grup de Recerca i Documentació de l'Àrea Regional perquè fessin les comprovacions oportunes. Al cap de pocs minuts, els Mossos van veure que el permís de conduir era fals. I que, a més, l'infractor no s'havia tret mai el carnet.

Quan els Mossos van demanar la documentació personal al conductor, l'home va provar de tornar-los a enganyar. Aquest cop els va ensenyar un passaport lituà que també era fals. De fet, constava com a sostret a Lituània des del 2014.

Per això, els Mossos van detenir el conductor de la furgoneta per un delicte contra la seguretat viària (per circular sense permís) i per un altre de falsificació de document públic. L'home va passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Girona l'endemà i va quedar en llibertat provisional.