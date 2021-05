Arrestats pare i fill per cultivar marihuana a casa a la Bisbal

Els Mossos d'Esquadra han detingut un pare i el seu fill per tenir un cultiu de marihuana de més de 300 plantes a casa seva a la Bisbal d'Empordà. A més, en l'escorcoll de la casa, hi han localitzat 92 grams de cabdells de marihuana i una pistola detonadora.

Els detinguts són dos homes de 63 i 22 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de la Bisbal, a qui s'acusa com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

Les detencions són resultat d'una investigació oberta el mes de març, després que els Mossos rebessin queixes veïnals d'un domicili situat al carrer Gavarres, d'on se'n desprenia molta pudor i soroll de màquines de refrigeració.

Els policies van fer les investigacions pertinents que els van permetre constatar que en aquell domicili hi havia una plantació de marihuana indoor en ple rendiment.

Aquest dijous 29, agents de la comissaria de la Bisbal amb el suport de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) van fer entrar a escorcollar l'habitatge investigat on van trobar-hi 323 plantes de marihuana, 92 grams de cabdells distribuïts en diferents caixes, 450 euros en efectiu, una pistola detonadora, una bàscula de precisió, una centrifugadora així com estris i aparells per tenir cura del cultiu -filtres, extractors, focus, transformadors, ventiladors i aparells d'aire condicionat.

Trobar una pistola detonadora on hi ha un cultiu de marihuana no és que sigui poc habitual, sinó que molts cultivadors i traficants van armats per evitar que algun altre delinqüent els entri a casa i els assalti quan tenen la droga a punt per ser posada al mercat. En casos més sofisticats també instal·len càmeres o posen gossos a vigilar a l'exterior del domicili per evitar els assalts.

Llum punxada

En el cas de la Bisbal, com passa el ma major part dels casos de cultius de la marihuana també van observar que hi havia una manipulació del comptador de la llum, el qual no comptava cap consum, mentre que la connexió il·legal a la xarxa principal donava un consum desmesurat d'electricitat. Resta pendent saber el total defraudat a la companyia elèctrica, segons informen els Mossos. Arran de la troballa, agents de la Unitat d'Investigació de la Bisbal van culminar el cas i van detenir els dos responsables de la plantació, pare i fill, que vivien al domicili investigat i que cultivaven les plantes. Els detinguts, un dels quals tenia antecedents, passaran pròximament a disposició de jutjat de guàrdia de la Bisbal.