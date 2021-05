Els espectacles del Flors i Violes de Palafrugell, sota cobert per la pluja

Les precipitacions d'aquest cap de setmana han provocat que les funcions previstes a l'aire lliure del festival Flors i Violes de Palafrugell es traslladin a espais coberts. Així doncs, els concerts programats a la plaça de Can Mario passen a la pista annexa del Pavelló poliesportiu, els dels Forns a Els Ametllers i els de la plaça Ermengarda i del pati de la Biblioteca a La Bòbila.

En aquesta 12a edició, destaquen les actuacions de Judit Neddermann, Ramon Mirabet i l'Orquestra Di-versiones, i per als més menuts, El Pot Petit, que han exhaurit totes les entrades disponibles. Pel que fa a la decoració de patis, espais com la plaça Nova, el pati de la Biblioteca o la plaça de l'Església estan adornats per l'ocasió.