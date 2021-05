Comença el judici contra dos dels acusats per l'assalt mortal al domicili de l'empresari Jordi Comas

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar dos acusats de participar en el robatori durant el qual va morir l'empresari de Platja d'Aro el 18 de novembre del 2012. S'enfronten a penes de fins a 15 anys de presó per facilitar l'accés a la casa als sospitosos que van perpetrar l'assalt mortal.

L'assassinat ha quedat impune perquè no s'ha pogut identificar els lladres que van entrar dins l'immoble. El judici ha començat amb la declaració de la dona de Jordi Comas que ha explicat que era a la cuina quan va sentir el seu home fent un soroll d'ofec. Quan va anar on era, ja va veure tres assaltants "sobre seu". La vídua creu que els lladres tenien informació prèvia i ha detallat que van actuar amb molta violència.

Després de tres anys i mig d'investigació, el maig del 2016 la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra va desplegar un operatiu per detenir els sospitosos d'haver perpetrat el robatori mortal a casa de l'empresari i president de la patronal gironina FOEG, Jordi Comas, el novembre del 2012.

El jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols tenia oberta la causa per robatori, assassinat i pertinença a grup criminal. Al febrer del 2019, el jutjat va dictar una interlocutòria on recollia que, un cop practicades totes les diligències, el fiscal Víctor Pillado havia sol·licitat l'arxiu pel presumpte delicte d'assassinat. Una petició a la qual també es va adherir l'advocat de l'acusació particular, Carles Monguilod.

El jutjat concloïa que no havia quedat "degudament acreditada" la participació de tretze investigats en l'assalt mortal perquè no hi havia indicis que permetessin ubicar-los al lloc del crim i en el moment en què "es van perpetrat els fets". "Tampoc es pot concloure que hi hagin tingut participació", indicava el jutjat.

"Ens ha quedat la sensació que no hem pogut arribar a jutjar el que realment va passar perquè no podem acusar ningú de la mort perquè no hi ha proves", ha explicat Monguilod en declaracions a l'ACN: "L'assassinat quedarà impune i això, per a la família i per als amics, ens ha deixat una mica la sensació d'injustícia perquè no s'ha pogut arribar a saber qui el va matar".

Tot i això, Monguilod ha subratllat que la feina de la fiscalia i dels investigadors dels Mossos d'Esquadra va ser "titànica" i "es va fer tot el possible". "La família està molt agraïda però lamentablement els resultats que n'hem obtingut no són els que voldríem", ha exposat l'advocat de la família de les víctimes.

Així, cap dels investigats per l'assassinat de l'empresari s'asseurà al banc dels acusats però sí que ho fan, des d'avui, dos acusats de facilitar l'accés a la casa als assaltants. El judici pel robatori s'havia de fer el 2 de novembre però es va suspendre perquè un dels sospitosos no va comparèixer i l'Audiència de Girona va dictar una ordre de crida i cerca contra ell.

Es preveu que el judici s'allargui fins dilluns que ve. Els dos acusats s'enfronten a penes de fins a 15 anys de presó. Està previst que els processat declarin al final, just abans de les conclusions i els informes.



Lladres violents

El judici ha començat amb la declaració de la vídua de Jordi Comas, que era a la casa quan els lladres van perpetrar l'assalt. La dona ha explicat que era a la cuina rentant els plats del sopar i el seu marit estava al sofà. Aleshores, va escoltar que l'empresari feia un soroll com d'ofec. D'entrada no en va fer massa cas, pensant que potser s'havia ennuegat bevent, però les alarmes es van encendre quan el va tornar a escoltar.

Llavors, va anar ràpidament cap on era el seu marit: "Ja vaig veure tres persones, vestides de negre, sobre seu i ja no vaig tornar a sentir la seva veu". La dona ha explicat que, de l'ensurt, va cridar. Això va fer que un dels lladres s'abraonés cap a ella, li lligués les mans i l'obligués a pujar al pis de dalt de la casa. La vídua ha detallat que es va resistir perquè no volia abandonar l'empresari però l'assaltant la va colpejar repetidament fins que va aconseguir dur-la cap a dalt.

El lladre la va fer entrar a una habitació mentre li preguntava on era la caixa forta. Va ser aleshores quan, a través dels transceptors portàtils que duien els lladres va sentir dues paraules. Eren en un idioma que no entenia però, pel to i per la reacció de l'assaltant, ja va saber què havia passat: "En Jordi estava mort, l'havien matat".

La dona els hi va dir que els hi obriria la caixa forta i els hi donaria tots els diners però va exigir veure el seu marit. No ho va aconseguir. Els lladres la van fer baixar fins a un despatx, van saquejar el que hi havia a la caixa forta i a la casa i la van deixar lligada a una cadira. La dona va aconseguir deslliurar-se amb penes i treballs. No es va poder deslligar fins una hora després, quan va aconseguir moure's amb la cadira fins a la cuina, alliberar una mà i agafar un ganivet amb el qual va tallar les lligadures.

Els sanitaris no van poder fer res per salvar la vida de l'empresari, que va morir per asfíxia.



Dos robatoris

Segons l'escrit d'acusació, tres dies abans de l'assalt un dels acusats (i el que no ha comparegut al judici) van cometre un primer robatori quan van entrar a una casa de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) enfilant-se a una finestra del primer pis. Un cop dins l'immoble, van robar un cotxe.

El fiscal sosté que aquest mateix vehicle és el que van fer servir el 18 de novembre del 2012 per desplaçar-se fins a Platja d'Aro. Segons l'acusació pública, el processats van actuar seguint un pla "concertat prèviament" amb el tercer acusat i "altres persones d'identitat desconeguda".

L'objectiu era assaltar la casa de l'empresari i la seva dona, situada al carrer Verge del Carme de la localitat. La fiscalia indica que, un cop van arribar a l'immoble, els acusats van actuar amb un "repartiment perfecte de funcions". Un d'ells (els que segons l'acusació pública ja havia robat el cotxe) es van encarregar de forçar l'accés a la casa perquè almenys tres lladres que no s'han pogut identificar duguessin a terme l'assalt. El tercer processat s'encarregava de fer tasques de vigilància.

El fiscal subratlla que els acusats eren "plenament conscients" que l'empresari i la seva dona eren dins la casa i que estaven desperts perquè eren les deu de la nit. Per això, sosté que sabien que l'assalt "s'havia de fer amb ús de violència, així com immobilitzant-los". Tot i això, van fer un forat amb un trepant al marc d'una de les finestres de la casa i la van obrir. Per aquí va ser per on van entrar els encarregats de materialitzar el robatori.

Segons el fiscal, els acusats van esperar a la fi de l'assalt i van tornar a les seves localitats enduent-se cadascun una part dels objectes robats pels autors materials de l'assalt. De dins de la casa, els lladres es van endur un telèfon mòbil, 2.500 euros en efectiu, 4.000 dòlars i nombroses joies com una vintena d'anells, quatre rellotges o una desena de braçalets.

Les acusacions acusen un dels processats d'un delicte de robatori amb força en casa habitada pel cop a Sant Cugat del Vallés pel qual sol·licita 5 anys de presó. Per l'assalt a casa de l'empresari a Platja d'Aro demanen 10 anys de presó per a cadascun dels dos acusats a qui atribueixen un delicte de robatori amb violència en casa habitada en concurs medial amb un delicte de detenció il·legal. La indemnització en cas de condemna demanen que es fixi en fase d'execució.