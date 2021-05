Sant Feliu de Guíxols ja és la Capital de la Sardana del 2021

Sant Feliu de Guíxols ja és Capital de la Sardana gràcies a l'esdeveniment institucional celebrat dissabte a la tarda al Teatre Auditori Narcís Masferrer, que va comptar amb l'històric activista cultural Joan Vidal i Gayolà com a pregoner. Aquest nomenament s'ha endarrerit un any a causa de la pandèmia de la covid-19, ja que el municipi ganxó ja havia estat guardonat l'any passat per ostentar aquest títol iniciativa de la Confederació Sardanista de Catalunya.

L'esdeveniment va permetre escoltar la sardana dedicada al projecte Sant Feliu de Guíxols, Capital de la Sardana, del compositor Antoni Mas i Bou. Seguidament, es va presentar el quadre artístic que va pintar Josep Maria Alarcón, com a peça artística commemorativa, la qual estarà exposada permanentment a l'entrada de l'Ajuntament.

A banda, l'acte també va comptar amb la presència de l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas; la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya, Maria Àngels Blasco; el president de la Confederació Sardanista de Catalunya, Xavier Tresserras; el coordinador del projecte Capital de la Sardana, Víctor Sallés, el vicepresident segon diputat de Cultura de la Diputació de Girona Albert Piñeira i d'altres autoritats del món de la sardana i la dansa.