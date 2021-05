Un informant i un anònim van aportar informació sobre els acusats de l'assalt mortal a Jordi Comas

Segona jornada del judici contra els dos acusats d'haver facilitat l'accés per cometre el robatori a casa de l'empresari Jordi Comas que va morir durant l'assalt perpetrat el 18 de novembre del 2012, a Platja d'Aro. Ha declarat a l'Audiència de Girona un policia nacional que va aportar als Mossos d'Esquadra la informació que li va facilitar un delator, a qui no ha volgut identificar per preservar la seva seguretat. Segons ha explicat, l'informant va implicar un dels ara processats de qui, a més, els investigadors van trobar ADN en una burilla localitzada al cotxe amb el qual apunten que van fugir alguns dels lladres. Els investigadors també van rebre un anònim apuntant a altres sospitosos, a qui també van investigar.

La segona sessió del judici pel robatori a casa de l'empresari de Platja d'Aro s'ha centrat en la investigació policial que, després de tres anys i mig, el maig del 2016 va culminar en l'operatiu per detenir els sospitosos de l'assalt mortal. Va ser una investigació llarga i complexa, durant la qual els Mossos d'Esquadra van explorar diferents "línies" per intentar identificar els assaltants.

Un dels primers noms que van tenir els investigadors sobre la taula va ser el d'un dels ara acusats. Va ser a través de la informació que va rebre un policia nacional d'un confident que estava a la presó. El policia ha declarat per videoconferència i ha descartat, un cop més, posar nom i cognoms al delator: "Pel que jo sé són persones violentes, que havien comès uns fets amb una mort pel mig i no voldria tenir cap càrrec de consciència si se sabés qui és"-

Sí que ha explicat, però, que era un informant amb qui feia més d'un any que tenien relació i que va contactar amb ells demanant-los trobar-se de manera "urgent" perquè tenia una informació "important" per donar. La policia nacional va elaborar notes informatives que van enviar als investigadors dels Mossos d'Esquadra: "No podíem fer investigacions paral·leles, és competència dels Mossos".

Per això, ha respost a les preguntes de l'advocada de la defensa d'aquest acusat, Olga Tubau, que la Policia Nacional no va fer gestions per comprovar la fiabilitat de la informació. També ha dit que va deixar clar al delator que, com a policia, no podia oferir-li cap tipus de benefici penitenciari a canvi de la delació i que aquest informant havia tret el nom de l'acusat d'una persona de l'entorn "molt proper" al processat.

Els Mossos d'Esquadra han concretat que, al llarg de la investigació de l'acusat, van trobar altres proves que el vinculaven amb els fets. D'entrada, que ja l'havien relacionat prèviament amb robatoris en els que havien entrat als habitatges fent servir la mateixa tècnica que en aquest cas. També perquè al vehicle amb el qual creuen que van fugir alguns dels lladres (a gran velocitat, fent saltar radars i que havia estat robat uns dies abans a Sant Cugat del Vallès) hi van localitzar objectes robats a la casa de Platja d'Aro i una burilla amb l'ADN d'aquest acusat (i una altra amb material genètic del tercer acusat que està evadit de la justícia).

Una altra font d'informació va ser un anònim que va arribar a la fiscalia amb un seguit de noms de sospitosos. Els Mossos d'Esquadra també els van investigar i d'aquesta manera van arribar a l'altre sospitós que s'asseu al banc dels acusats, sobretot a través d'un telèfon que va estar a Platja d'Aro el dia dels fets i que després d'aquella matinada no es va tornar a activar mai més i de les imatges captades per una càmera de videovigilància prop de la casa.

Celebrant l'aniversari

Aquest dimarts també ha declarat l'aleshores parella d'un dels acusats, que ha incorregut en diverses contradiccions en relació al que havia declarat als Mossos d'Esquadra i al jutjat d'instrucció. Segons ha subratllat el fiscal Víctor Pillado, el processat va dir que el dia dels fets estava celebrant l'aniversari de la seva parella i ella aleshores va dir que no ho havien fet mai junts i que, de fet, no creia que sabés quin dia fa anys. Al judici, en canvi, ha dit que recorda haver bufat espelmes amb ell.

També ha declarat un mosso que va fer vigilància d'aquest sospitós durant el mes de gener del 2013. Un d'aquests dies, van veure com feia moltes accions de "contra vigilància" per assegurar-se que no el seguien i, juntament amb un altre home, van anar a un descampat. Allà, l'altre home va baixar i va estar "rebuscant" a una zona d'arbustos. Aquí, segons ha explicat el policia, els investigadors hi van localitzar un amagatall amb joies.

Un dels acusats s'enfronta a 15 anys de presó pel robatori a casa de l'empresari i el robatori silenciós a Sant Cugat el Vallès, d'on s'haurien endut el cotxe. L'altre afronta 10 anys perquè només li atribueixen els fets de Platja d'Aro.

El judici continuarà demà a l'Audiència de Girona amb les pericials: visionat d'imatges, inspeccions oculars, dictàmens biològics i forense.