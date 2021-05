A judici, vuit anys després, dos dels acusats de l'assalt on va morir Jordi Comas

El robatori violent que va patir l'empresari de Platja d'Aro Jordi Comas i arran del qual va perdre la vida ha arribat finalment a judici. L'Audiència de Girona havia de celebrar el passat novembre el judici contra tres dels implicats en l'assalt, però com que un d'ells no es va presentar es va haver de suspendre.

El tribunal va emetre una ordre de cerca pel processat, i es va tornar a assenyalar. Ara la vista s'ha començat a celebrar sense el tercer acusat, que no ha pogut ser localitzat. En tot cas, les acusacions apunten que els dos processats haurien sigut els encarregats d'efectuar tasques de vigilància, i no s'ha pogut determinar la identitat de les tres persones que van entrar dins el domicili i van assassinar l'empresari i president de la FOEG.

El judici va començar amb la declaració de la vídua de Comas, que va explicar detalladament què va succeir aquell 18 de novembre de 2012 al seu domicili de Platja d'Aro. La víctima va indicar que els lladres «ja sabien on anaven», i va explicar que els assaltants van entrar dins l'habitatge cap a les deu de la nit, quan ella era a la cuina i l'empresari s'estava assegut al sofà. «Vaig sentir que el meu home feia un soroll, com si s'ofegués, i quan vaig sortir vaig veure que tenia tres homes vestits de negre de dalt a baix a sobre seu», va recordar. La sorpresa i la por van fer cridar la dona, i un dels assaltants va abordar-la i lligar-li les mans amb un fil de telèfon.

Llavors un d'ells la va empènyer cap a dalt perquè li digués on era la caixa forta. Com que els diners eren a baix, van tornar al pis de sota, però abans d'anar-hi van sentir un crit que venia de baix.

«Eren dues paraules molt fortes, en un idioma que no entenia, però vaig saber que havien matat en Jordi», va indicar la víctima. Llavors, un cop a baix i localitzada la caixa, van deixar la dona lligada dins un despatx, sense deixar-li veure el seu home, que va morir asfixiat arran de l'agressió. «Vaig trigar més d'una hora a deslligar-me, estava molt nerviosa i tenia molta por», va relatar. Tot i que li havien lligat les mans a una cadira, va aconseguir obrir la porta amb la boca i sortir de l'habitació. Un cop al menjador, va poder deslligar-se les mans i va demanar ajuda.

La víctima també va assegurar que l'home que la va obligar a dir-li on era la caixa forta va agredir-la dues vegades, i que la va insultar «amb una veu tenyida de ràbia». Amb tot, no recorda que els assaltants parlessin entre ells. «Estaven completament en silenci», va concloure.

Els assaltants van endur-se múltiples joies d'or i també més de 6.000 euros en metàl·lic.

El jutjat d'instrucció 2 de Sant Feliu de Guíxols va obrir la causa per robatori, assassinat i pertinença a grup criminal, però finalment l'assassinat va ser arxivat perquè no s'ha pogut determinar qui o quins van ser els autors materials del crim. En tot cas, el jutge va considerar que hi havia indicis per dur a judici els tres acusats com a membres del grup que va perpetrar l'assalt violent. De fet, els fan responsables de facilitar l'entrada al domicili als altres membres gràcies a un «repartiment perfecte de funcions». Per fer-ho, els acusats haurien obert un forat en el marc d'una de les finestres de la planta baixa. Un cop fet, dins l'immoble hi haurien accedit «almenys» tres persones «d'identitat desconeguda».

Fins a 15 anys de presó

Segons indiquen les acusacions, tres dies abans de l'assalt un dels acusats va robar un cotxe d'un domicili de Sant Cugat del Vallès, que fou el que haurien utilitzat per arribar fins a Platja d'Aro. Després de l'assalt, els assaltants van fugir amb el cotxe a gran velocitat per l'N-II. Una parella de Mossos que en aquell moment no estaven de servei va poder identificar la seva matrícula, però els lladres van poder fugir sense ser trobats.

Les acusacions demanen penes de fins a 15 anys de presó per robatori amb força a casa habitada en concurs amb un delicte de detenció il·legal. Pel que fa a la indemnització, demanen que la quantitat es fixi durant la fase d'execució. Està previst que la vista s'allargui durant tota la setmana.