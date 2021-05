Jutgen un acusat per fer tocaments a una nena a la rectoria de la Bisbal d'Empordà

L'Audiència ha jutjat l'acusat d'abusar sexualment d'una nena a la rectoria de la Bisbal d'Empordà durant el correfoc de la festa major. Els fets es remunten a l'agost del 2015, tot i que no van denunciar-se fins tres anys i mig després. Segons sosté la fiscalia, el processat, que feia d'ajudant del mossèn, va petonejar i fer tocaments a la menor al tercer pis de la rectoria, on els feligresos celebraven una festa. La nena aleshores tenia 11 anys. Davant del tribunal, l'acusat ha negat els fets i ha assegurat que la família de la menor, amb qui havien estat amics, el va denunciar "per enveja". Ha dit que aquella nit ell tan sols li havia dit a la nena que baixés al pis de baix, perquè no podia estar-se allà. S'enfronta a 4 anys de presó.