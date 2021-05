Els acusats es desvinculen de l'assalt mortal de Jordi Comas: un venia joies robades i l'altre, marihuana

Els dos acusats de participar en el robatori durant el qual va morir l'empresari de Platja d'Aro (Baix Empordà) Jordi Comas el 18 de novembre del 2012 s'han desvinculat de l'assalt. Al judici, un d'ells ha justificat que hi hagués ADN seu en una burilla localitzada al cotxe que van fer servir els lladres perquè es dedicava "a la receptació" de joies robades i un contacte l'havia citat al vehicle per intentar vendre-li'n. No ha volgut desvelar-ne el nom però els investigadors van trobar material genètic de l'acusat que està evadit de la justícia al mateix cotxe. L'altre processat ha afirmat que les càmeres de videovigilància el van captar prop del lloc dels fets el dia de l'assalt perquè havia quedat per passar marihuana a un desconegut.