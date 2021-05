Busquen un home de 54 anys desaparegut des de divendres a Palafrugell

Els Mossos d'Esquadra busquen un home de 54 anys desaparegut des de divendres passat a Palafrugell. L'Ajuntament va fer ahir difusió de la seva desaparició a les xarxes socials i demana ajuda per localitzar-lo, ja que asseguren que «no és gens habitual en ell no tornar a casa».

Es tracta de Jordi Palahí, un home que viu al centre de Palafrugell i que és molt conegut pels habitants del municipi del Baix Empordà. Té 54 anys i fa 1,65 metres d'altura. L'Ajuntament informa que en el moment de la seva desaparició, el divendres dia 30 d'abril al matí, anava vestit amb una jaqueta negra d'esport, uns pantalons de xandall foscos i vambes negres.

Des del consistori van fer ahir aquesta crida després que familiars i amics els ho demanessin, ja que, segons comuniquen a ?Twitter, no és habitual que no ?torni a casa seva, i ja fa cinc dies que no se'n sap res d'ell. Els habitants de Palafrugell s'han bolcat en la cerca de Jordi Palahí difonent la informació facilitada per ?l'Ajuntament sobre la seva desaparició.

El consistori demana que si es té qualsevol informació del cas es truqui immediatament als Mossos d'Esquadra. El cos policial va rebre la denúncia de la família dissabte i des de llavors la Unitat d'Investigació s'ha fet càrrec del cas i se'l busca.