Crema totalment un cotxe en un aparcament de Palafrugell

Un incendi va destrossar la nit passada un vehicle que estava estacionat en un aparcament exterior de Palafrugell.

El foc es va declarar cap a dos quarts d'onze en un pàrquing del carrer Pi i Maragall de la població.

Els Bombers s'hi van desplaçar amb dues dotacions i les flames van afectar tot el cotxe. Que va quedar del tot cremat.

El foc no es va estendre ni va afectar cap més vehicles ni element de la zona, segons els Bombers. Que van donar per extingit el foc en menys d'una hora. Les causes que van originar el foc es desconeixen.

A lloc també s'hi va desplaçar la Policia Local de Palafrugell.