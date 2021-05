Junts per Palamós exigeix una «aposta decidida» al passeig

Junts per Palamós exigeix una «aposta decidida» per al passeig del Mar del poble. Raimon Trujillo, portaveu del partit municipal, assegura que fa temps que el govern «no té idees» i que per això sotmeten totes les propostes a participació ciutadana. A més, recorda que al principi del mandat tots els partits de Palamós i Sant Joan van considerar que la situació del passeig s'havia d'abordar dins d'aquest mandat i ara, dos anys més tard, ja és «una exigència». Per altra banda es mostren contraris a les millores puntuals que s'estan realitzant al passeig quan encara es desconeix quin serà el projecte final. Tanmateix el portaveu de Junts es mostra orgullós de ser «l'únic partit» que està fent propostes i assenyala que la temptativa de l'alcalde a suprimir l'aparcament actual i fer-ne un de subterrani «fa bo» el seu programa electoral perquè incidien en la necessitat d'ampliar els llocs d'estacionament i proposava diverses alternatives, com un pàrquing subterrani.