Jutgen un acusat de fer tocaments a una nena a la rectoria de la Bisbal

L'Audiència va jutjar ahir un acusat d'abusar sexualment d'una nena a la rectoria de la Bisbal d'Empordà durant el correfoc de la festa major. Els fets es remunten a l'agost del 2015, tot i que no van denunciar-se fins tres anys i mig després. Segons sosté la Fiscalia, el processat, que feia d'ajudant del mossèn, va petonejar i fer tocaments a la menor al tercer pis de la rectoria, on els feligresos celebraven una festa. La nena aleshores tenia 11 anys. Davant del tribunal, l'acusat va negar els càrrecs i va assegurar que la família de la menor, amb qui havien estat amics, el va denunciar «per enveja». S'enfronta a quatre anys de presó.

El cas es remunta a l'agost del 2015, durant la festa major de la Bisbal d'Empordà. La nit del correfoc, diverses famílies de feligresos es van reunir a la rectoria per celebrar-hi una festa i veure la colla de diables des dels balcons de l'edifici.

Segons sosté la Fiscalia, el processat va aprofitar un moment en què ell i la menor estaven sols al tercer pis per abusar-ne sexualment. Al seu escrit, el ministeri públic relata que l'acusat va petonejar la nena a la boca i que també li va fer tocaments a la zona del pit i els malucs.

En canvi, l'acusat ho nega i va indicar que el dia dels fets va cridar l'atenció a uns nens que havien pujat a la rectoria, i que acabada la festa va tornar cap a casa.

La víctima va declarar a porta tancada, i la seva mare va declarar que el dia dels fets va enganxar l'acusat abraçant la víctima. Llavors la víctima va anar-li a dir al mossèn que l'acusat li havia fet petons i tocaments. Segons la mare, el capellà no hi va donar importància i li va respondre que això «no podia ser» i que s'havia confós. La dona ha explicat, però, que l'endemà l'acusat la va trucar per trobar-s'hi, i que quan es van veure, li va dir que estava «molt penedit», que aquella nit havia begut, que no s'explicava per què ho havia fet i li havia demanat que no el denunciés.

Per la seva banda, el mossèn de la Bisbal va declarar que en cap moment la víctima li va parlar de tocaments, i va assegurar que no protegeix l'acusat perquè «per l'empresa de la qual es tracta, no protegim aquesta mena de persones».