Un lladre rebenta vidres i roba en botigues durant el toc de queda a Palafrugell

Eines i objectes de valor recuperats per la Poicia Local.

Eines i objectes de valor recuperats per la Poicia Local. aj, palafrugell

La Policia Local de Palafrugell ha detingut un home per robar en botigues del centre de la població trencant els vidres de l'aparador. Els agents el van arrestar dilluns de matinada durant una persecució a peu després de cometre un nou cop en una botiga del carrer Cavallers.

Al detingut se l'acusa de ser el presumpte autor de quatre robatoris que s'han produït al centre del municipi en l'última setmana i durant el toc de queda. També se sospita que l'home hauria perpetrat algun robatori a l'interior d'un vehicle en aquesta mateixa zona de Palafrugell.

Arran d'aquests fets en establiments de la zona comercial al centre, la Policia Local va establir un dispositiu, amb agents de paisà, per posar fi a aquesta situació. Entre els establiments que han patit els robatoris també s'hi troba L'Imperdible, la botiga de roba de segona mà que té Càritas a la localitat.

El mateix «modus operandi»

Tots els robatoris van produir-se amb el mateix modus operandi: es van perpetrar de ni la nit i el lladre accedia als locals trencant els vidres de l'aparador i durant el toc de queda, unes hores en què no hi havia ningú pels carrers més cèntrics de Palafrugell.

La passada matinada del 3 de maig, el presumpte autor va cometre un nou cop en un establiment del carrer de Cavallers. Una patrulla de la Policia Local ràpidament va intervenir, malgrat que en un primer moment no el van poder localitzar. Més tard, gràcies a una trucada del propietari de la botiga i visionant les càmeres del mateix establiment afectat, van localitzar l'autor dels fets, i després d'una persecució a peu pels carrers es va procedir a detenir-lo.

Els agents, durant l'escorcoll, també van recuperar material dels robatoris -joies, carteres, rellotges- comesos els últims dies a Palafrugell i eines que s'utilitzen per cometre els fets delictius, com per exemple tornavisos.