El PSC de Palafrugell, contrari a desdoblar l'avinguda d'Espanya

El grup municipal socialista de Palafrugell demana al govern que «reconsideri» la decisió d'executar l'obra de desdoblament de l'avinguda d'Espanya. El portaveu, Juli Fernández, estima que en aquests moments toca «afrontar i prioritzar» les inversions en suport al sector econòmic i a la ciutadania: ajudar les empreses i les famílies, crear habitatge públic social i millorar l'atenció a la gent gran.

El govern local (ERC- Gent del poble- JxC) proposa iniciar en aquesta avinguda un projecte amb tres fases amb un pressupost de més de 6 milions d'euros. Ara es començaria la primera fase amb 3 milions d'euros, de la plaça Pallach a la cantonada del carrer Àngel Guimerà, i encara quedaran dos fases més per fer en futurs mandats. «La justificació no pot ser que es fan cues de vehicles. Aquestes cues es fan tres setmanes a l'any i per això no es pot hipotecar l'economia de l'Ajuntament els propers 8 anys», manifesta el portaveu.

El socialista insisteix que «cal fer una actuació més sostenible econòmicament i territorialment, que impliqui una adequació de tota l'avinguda amb un carril per sentit, una rotonda a l'accés del carrer Ample, canalitzar les aigües, fer noves voreres, carrils bici i nou enllumenat», especifica Fernández, que afegeix que aquesta actuació implicaria un cost total de 2 milions d'euros. «Ara més que mai necessitem un govern amb visió estratègica i que aposti per un Palafrugell com a poble de serveis i referent», conclou.