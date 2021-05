Els acusats de l'assalt mortal a Platja d'Aro neguen els fets

Els dos acusats que han pogut ser jutjats per l'assalt mortal a l'habitatge de l'empresari Jordi Comas a Platja d'Aro el 2012 van negar ahir haver tingut cap mena de relació amb el robatori i el seu assassinat.

L'Audiència de Girona els jutja per haver exercit presumptament tasques de vigilància i haver facilitat l'accés a les persones que van dur a terme el robatori i que van asfixiar l'empresari fins a matar-lo. Un tercer home que també va ser acusat no s'ha presentat al judici i es troba en situació de cerca i captura. El fugit tampoc es va presentar al novembre, quan va tenir lloc el primer assenyalament del cas. Això va provocar que se suspengués la vista.

Durant les seves declaracions, els acusats només van respondre als seus advocats, i van assegurar que no van tenir cap relació amb els robatoris. Durant les tres sessions de judici s'han anat posant sobre la taula diverses proves que els vinculen al lloc dels fets, com ara unes burilles amb ADN d'un dels acusats que es van trobar al cotxe robat que van utilitzar per perpetrar l'assalt. L'acusat en qüestió va defensar-se al·legant que un home el va citar dins el cotxe, que no era seu, per ensenyar-li unes joies robades. En aquella època, el processat es guanyava la vida «comprant objectes robats i revenent-los». Precisament, les acusacions el fan responsable d'haver robat dies abans a Sant Cugat el vehicle on es van trobar restes seves d'ADN. Per això li demanen una pena més elevada que al segon acusat.

També es van trobar imatges gravades per una càmera d'un bar pròxim a la casa assaltada, on hi havia el segon dels acusats i el que està fugit per la justícia «amb actitud sospitosa». El processat va indicar que passava per aquell carrer «molts cops» al dia perquè vivia molt a prop d'allí, i que es dedicava a vendre marihuana, motiu pel qual va quedar amb el comprador, a qui «no coneixia».

Les seves explicacions van ser contradictòries en punts clau del cas, tal com va fer constar el fiscal, que va sumar-ne fins a quatre.

En tot cas, totes les parts van elevar les seves conclusions a definitives. Les acusacions demanen a uns dels processats cinc anys de presó pel robatori amb força al domicili de Sant Cugat d'on van extreure el vehicle. A tots dos els reclamen 10 anys de presó pel robatori amb violència a Platja d'Aro. L'última sessió del judici es farà avui amb els informes de les parts.