El judici contra els acusats per l'assalt mortal a casa de Jordi Comas, vist per a sentència

El judici contra els dos acusats pel robatori durant el qual va morir l'empresari de Platja d'Aro (Baix Empordà) Jordi Comas el 18 de novembre del 2012 ha quedat vist per a sentència. Als informes, el fiscal i l'acusació particular han lamentat no haver pogut portar a judici els autors de l'assassinat: "El sistema ha fallat a Jordi Comas". Tot i això, han desgranat els motius pels quals creuen que el tribunal ha de condemnar els dos processats pel robatori violent i ho basen, essencialment, en la troballa de l'ADN d'un d'ells al cotxe dels lladres i la gravació de l'altre prop de casa de l'empresari poc abans que es perpetrés l'assalt. Les defenses, per contra, argumenten que no hi ha proves suficients i demanen l'absolució.