Localitzen a Girona l'home desaparegut a Palafrugell

Una veïna de Girona va localitzar ahir sa i estalvi l'home de Palafrugell de 54 anys que estava desaparegut des de divendres. Jordi Palahí es trobava vagant pel barri de les Pedreres i presentava signes d'estar desorientat, a banda d'algun cop a les extremitats.

Aquesta dona va reconèixer el desaparegut després havia vist la crida per trobar-lo a les xarxes i mitjans de comunicació. Davant dels fets, va alertar la Policia Municipal de Girona, que al seu torn va alertar els Mossos d'Esquadra pels volts d'un quart de dotze del migdia. Els agents es van desplaçar fins al carrer dels Caputxins, on s'havia localitzat el veí de Palafrugell, una àrea poc transitada i apartada del centre.

Els policies van confirmar que es tractava de l'home que es buscava des de divendres a Palafrugell i, posteriorment, se'l va traslladar fins a l'hospital Santa Caterina de Salt per fer-li una revisió. Jordi Palahí és un home molt conegut a Palafrugell i no se'n sabia res des del divendres, quan no va tornar a casa. No té cotxe i per tant, s'apunta que hauria arribat a Girona almenys havent fet alguna part del trajecte a peu i després podria haver agafat algun tipus de transport públic. Tot i això, encara està per confirmar perquè fins avui els agents de la Unitat ?d'Investigació no li prendran declaració per aclarir el que va succeir.

Els Serveis Socials de Palafrugell atenen periòdicament Palahí ja que està malalt i tutelat. El divendres no el van trobar a casa i es va fer la denúncia de desaparició. Finalment, després de recerques per Palafrugell, va aparèixer a Girona, on els investigadors tenien sospites que podia estar.

Aquesta desaparició va bolcar el municipi de Palafrugell i molts veïns dimarts van estar buscant-lo així com també els serveis d'emergències en alguns punts de la costa de Palafrugell.

15 dies sense parador

D'altra banda, ahir al matí també es va trobar sa i estalvi el menor de 14 anys que estava desaparegut des de feia 15 dies a Blanes. El noi -Adam- estava en parador desconegut des del dia 21 d'abril i la família n'havia denunciat la desaparició. Ahir, finalment, els Mossos d'Esquadra el van trobar a Blanes mateix, el municipi on resideix.