El Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Palamós obre un punt d'atenció ciutadana

L'Àrea d'Igualtat de l'Ajuntament de Palamós ha posat en marxa aquest mes de maig el punt d'atenció ciutadana del Servei d'Igualtat. La nova oficina es troba ubicada a l'equipament municipal que acull les dependències de l'Àrea d'Acció Social i Ciutadania, situat davant el parc de l'Arbreda (c/ de Mossèn Cinto Verdaguer, 12). Des d'aquest punt s'atenen les consultes ciutadanes tots els dilluns de 9 a 11.30 h.

Aquesta oficina d'atenció està adreçada principalment a persones, en especial dones, que necessitin informació, orientació i assessorament respecte a situacions diverses de l'àmbit familiar (social, violència, formatiu, jurídic, associatiu); que són o han estat víctimes de la violència masclista o tenen risc de patir-la, o bé que han patit, pateixin o siguin susceptibles de patir qualsevol situació de discriminació per la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. També està adreçat a entitats, centres educatius o serveis que vulguin incorporar la perspectiva de gènere en les seves activitats o vulguin organitzar alguna activitat per promoure la igualtat de gènere al municipi. Cal destacar també que des de finals de 2020 el Servei d'Igualtat també gestiona l'assessorament legal en violències masclistes i dret de família.

Per poder demanar cita en qualsevol d'aquests supòsits només cal posar-se en contacte amb el Servei d'Igualtat, per telèfon o per correu electrònic. El Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Palamós neix amb els objectius de potenciar la xarxa i les sinergies entre els serveis, entitats i la ciutadania de Palamós; treballar per incorporar la perspectiva de gènere a les actuacions que es duguin a terme al municipi, com també sensibilitzar i prevenir violències masclistes (en totes les seves formes i àmbits), la desigualtat de gènere, la diversitat afectiva, sexual i de gènere, i la LGTBI-fòbia.