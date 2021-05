El dimecres passat la seu del Consell Comarcal del Baix Empordà va acollir l'acte de lliurament dels premis del XII Laboratori d'Idees Empresarials, amb 30 projectes presentats i la presentació de 36 alumnes de quatre centres educatius de la comarca. Els participants van concursar en tres categories diferents: el vídeo més votat, la idea més innovadora i el premi especial del jurat. Els guanyadors han rebut un smart watch. En la categoria d'idea més innovadora i original va guanyar el projecte Ringcar, de l'institut La Bisbal de l'Empordà, que proposa la creació d'un anell per poder obrir el cotxe, sense necessitat de claus. En la categoria del vídeo més votat el guanyador va ser Genollau, un invent prostètic per ajudar a la rehabilitació de persones amb lesions a les cames, projecte d'una alumna de l'institut La Bisbal de l'Empordà.

Finalment, els guanyadors del premi especial del jurat van ser els projectes de Co-Huerto, un espai de producció agroecològica d'autoconsum i comercialització; i iKakdila, un servei d'acompanyament per a la gent gran, presentats pel PFI-PIT Guíxols-Vall d'Aro. De l'INS La Bisbal de l'Empordà van ser premiats l'Eco Turbin, una turbina eòlica que aprofita el vent del trànsit; Eco Empordà, una plataforma de promoció dels productes locals de qualitat; i Wake Up, un despertador en forma de catifa. De L'INS Sant Feliu va ser premiat un projecte d'aparadorisme d'ungles, Field Nails; i finalment Educacció, una pàgina web per promoure l'activitat i coneixement artístic, de l'INS Francesc Cambó.