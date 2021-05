El ple de la Bisbal ha aprovat per unanimitat facultar l’alcalde, Enric Marquès per tancar l’expedient d’expropiació de mutu acord de Can Formatger, una antiga nau industrial ubicada al sector sud de la ciutat, que el POUM de l’any 2015 va qualificar d’equipament. Segons ha indicat l’Ajuntament, aquest acord posa fi a un periple de pràcticament 40 anys, durant els quals, de manera intermitent, el consistori ha anat intentant arribar a acords amb la propietat per tal de poder adquirir la finca. Finalment, indiquen, això ha estat possible gràcies a la bona predisposició de les persones propietàries de la nau, que, des del juliol de l’any passat, s’han anat trobant amb l’alcalde per formular un acord.

Can Formatger enceta ara una nova etapa, que arrencarà amb un estudi de l’edifici per part dels serveis tècnics municipals i la posterior adequació i/o reforma dels seus espais, amb l’objectiu que esdevingui un equipament de referència al servei de la ciutadania bisbalenca.