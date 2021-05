Uns desconeguts ataquen un cotxe de la Policia Local de Palamós

Uns desconeguts han atacat aquesta passada ni un cotxe patrulla de la Policia Local de Palamós.



El vehicle ha rebut l'impacte de dues ampolles llançades des de la plaça de la Murada.



Tres agents es desplaçaven amb el vehicle a atendre un servei quan han rebut el fort impacte de les ampolles.



Els agents han resultat il·lesos, però segons ha informat l'Ajuntament de Palamós, l'acció ha causat desperfectes al parabrisa.



Els fets van passar després que a quarts de dotze del vespre truquessin diversos veïns, segons les fonts policials, perquè hi havia molts joves fent "botellon", cridant, i sense respectar les mesures de seguretat com l'ús de mascareta.



Quan va arribar la patrulla els agents no van arribar a baixar del cotxe i els van començar a llançar objectes.



L'Ajuntament de Palamós" mostra el seu més enèrgic rebuig contra qualsevol tipus de violència que posi en risc a les persones o als seus servidors públic" i ha afegit que "mb atacs com aquests, que la Policia Local investiga, la societat perd valors, i al mateix temps, efectius materials o personals que ens ajuden a vetllar cada dia per la nostra seguretat".





