«Èxit» en l'edició d'aquest cap de setmana de la Botiga al Carrer a Platja d'Aro

La Botiga al Carrer ha tornat aquest cap de setmana a Platja d'Aro amb la 21a edició de l'esdeveniment i amb l'objectiu de continuar amb la reactivació del comerç i la restauració després de l'èxit de la Setmana Santa i l'avanç de la vacunació. Els organitzadors confessen que el bon temps i la relaxació de les mesures contra el coronavirus van funcionar com a factors positius per al seu èxit.

L'Associació Empresaris de Castell, Platja d'Aro i S'Agaró (ADEM) assegura que s'han aconseguit xifres de públic i vendes similars al 2019, amb la participació de més d'una seixantena de botigues. El seu president i portaveu de l'associació, Manel Canadell, aposta pel sentit comú i per no tallar la progressió: «Malgrat l'èxit de públic i de vendes hem de continuar apostant pel sentit comú i la prevenció per no tallar la progressió de l'hostaleria, restauració i comerç. Estem parlant d'una carrera de fons, no d'un esprint que ens pot abocar a noves restriccions si no vigilem», manifesta.