El festival mariner Palamós Terra de Mar tornarà enguany a reprendre la seva tradicional activitat amb la seva 14a edició, després de l’aturada forçada de l’any passat provocada per les restriccions de la covid-19. El programa s’encetarà el cap de setmana del 22 i 23 de maig, adaptant el format a les condicions per evitar contagis i distribuint d’aquesta manera les activitats al llarg de tres caps de setmana consecutius, com a principal novetat d’aquesta edició.

Palamós Terra de Mar 2021 reprèn l’activitat amb la lluita contra la contaminació marina provocada pels plàstics, com a temàtica protagonista d’aquesta edició. Amb l’eslògan «Zero plàstics a mar» enguany aquest festival vol subratllar l’acció en benefici del medi ambient, amb un esforç decidit de la ciutadania palamosina per aportar solucions a aquest gran repte oceànic del segle XXI a través de la sensibilització, la difusió i l’acció. Amb aquesta premissa el festival es durà a terme en tres caps de setmana temàtics: el 22 i 23 de maig embarcacions tradicionals i navegació, el 29 i 30 maig d’activitats blaves, i el 5 i 6 juny sostenibilitat i esports de mar.

El festival mariner #Palamós Terra de Mar reprèn l’activitat amb el referent de la lluita contra la contaminació marina provocada pels plàstics🌊



👉 Enguany se celebrarà durant tres caps de setmana consecutius, del 22 de maig al 6 de juny.



Més info: https://t.co/mekKY35Xjc pic.twitter.com/hjuCQfffFb — Ajuntament de Palamós (@AjPalamos) 12 de mayo de 2021

Aquest any es podran escollir les activitats on es vol participar, que es distribuiran per diversos àmbits, fent reserva anticipada de l’entrada per a cada proposta (www.terrademar.cat) que tindran aforament limitat i protocols d’higiene en tots els espais.

Embarcacions tradicionals i navegació

Durant el primer cap de setmana, el del 24 al 26 de maig, entre les activitats més destacades hi ha la possibilitat de visitar les embarcacions tradicionals atracades al port de Palamós: el Ciutat Badalona, un antic quetx de mercaderies; l’Arän, un vaixell de cabotatge; el Santa Eulàlia, un pailebot centenari construït l'any 1918; així com les barques de pesca Gacela i Estrella Polar. L'horari de visites serà de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h. També es permetrà navegar mitjançant el creuer turístic Atlàntida III i recórrer per mar espais costaners del municipi com la badia, S'Alguer o la platja de Castell.

Activitats blaves

El cap de setmana del 29 i 30 de maig les propostes giraran entorn de les visites guiades que s’han previst a diversos punts del municipi. Aquest és el cas per exemple de la visita guiada al poblat ibèric de Castell (29 de maig a les 12 h); al Camí de Barba-rossa seguint les passes del corsari que atacà Palamós el 1543 (29 i 30 de maig a les 16 i 17.45 h); o la ruta pel port de Palamós que permetrà conèixer racons, històries, i anècdotes de pescadors, camàlics i mariners (29 i 30 de maig a les 16 h).

També s’inclouen les propostes a la vora del mar com una passejada pel camí de ronda de Palamós, amb guiatge i tast. A banda també es destaquen les visites guiades al Museu de la Pesca; a la seva exposició temporal "Cartografia de Palamós, el Port i la Vila", o bé a l’Espai del Peix amb tastet, on també es podrà assistir a demostracions de cuina en directe i degustació de plats tradicionals de la cuina dels pescadors de Palamós.

Sostenibilitat i esports de mar

El darrer cap de setmana 5 i 6 de juny el programa se centrarà en la realització d’accions de conscienciació mediambiental amb la neteja de l'entorn natural de Palamós. És el cas de la sortida de “Plogging" que es realitzarà el dia 5, de 9 a 11 h, de la mà de “La mar de dones”, la cooperativa amb compromís ètic amb el mar. També es realitzarà una sortida d'eco-swimming a càrrec del Club Natació Palamós, que proposa la recollida de brossa i plàstic tot practicant la natació en aigües obertes. Precisament aquesta entitat local també organitzarà la Nedada Popular per la Badia de Palamós prevista per diumenge a les onze del matí.

El vessant esportiu del programa del 5 i 6 de juny se centrarà en la 12a Regata Interescoles 2021 que es farà a la badia de Palamós i que tanca el Programa Municipal de Vela Escolar amb equips dels diferents col·legis de Palamós.