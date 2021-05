Begur dona el tret de sortida a la Campanya Gastronòmica del Peix de Roca, oferint fins al pròxim 6 de juny menús culinaris amb aquest peix com a gran protagonista i un programa d’activitats lúdiques, culturals i gastronòmiques per a tots els públics. Els establiments participants són Cap sa Sal, Casa Juanita, Costa Brava, Diferent, Diferent Bodega, Galena-Mas Comangau, Parador d’Aiguablava, Hostal Ses Negres, Hotel Aigua Blava, Taverna Son Molas i Toc al Mar. Pel que fa a les activitats, aquest diumenge s’organitza a l’Espai Autèntic de Begur el taller infantil «Pintem pedres del Peix de Roca», mentre que del 22 al 24 de maig serà el torn del cinema gastronòmic al Cinema Casino. Per últim, del 28 al 30 de maig la campanya coincidirà amb el «Begur en flor».