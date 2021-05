La plantilla de la Policia Local de Palamós es prepara per mobilitzar-se. El sindicat CSIF ha emès un comunicat en el qual denuncia, com ja va explicar Diari de Girona, fa un mes i mig la falta de personal i les condicions amb les quals treballen. Des de fa cinc mesos, la major part de la plantilla ja no fa hores extres, tampoc accepten canvis de torn ni volen treballar amb els agents interins.

Ho fan per denunciar “les deplorables condicions laborals” amb els quals treballen i que porta que molts dels serveis només hi hagi una patrulla disponible per cobrir-los. La gota que ha fet vessar el vas és l’atac que van patir uns agents durant el torn de nit aquesta setmana i que va acabar amb destrosses al vehicle patrulla. Els van llançar pedres i ampolles quan anaven a dissuadir i a aturar una botellada. Això va succeir a la zona de la plaça Murada i els atacants van provocar una gran esquerda a l’altura del conductor del cotxe. Els joves no és el primer cop que es situen en aquesta zona i com explica l’agent, delegat del CSIF i membre de la Junta Miquel Àngel Garcia fan botellades per aquesta àrea de Palamós i també, a la zona de les barques dels pescadors on els han fet alguna vegada destrosses. Aquest cas és el que ha portat a denunciar de nou els fets assegura i també perquè, el mateix dia dels fets, s’havia demanat un protocol per actuar amb botellades vist el fi del toc de queda, diu el policia, i des de la prefectura “no li van donar importància i en canvi, va passar el que va passar durant la nit”.

La situació que pateix el cos ha arribat a un límit i el delegat del CSIF destaca que ja no poden més perquè pateixen sobrecàrrega de treball a causa que la plantilla és molt escassa.

Tot això ha portat els agents a l'esgotament, l'estrès i l'angoixa provocant baixes mèdiques. El 2020, a causa de la greu situació marcada per la pandèmia, uns 20 agents van estar de baixa en algun moment sigui per Covid o d’altres fets. Enguany n’hi ha un parell.

Plantilla envellida

A banda recorda que hi ha una plantilla envellida, la mitjana està en els 50 anys. I l’ajuntament a més, porta temps sense convocar places. Afirma que enguany hi haurà dues jubilacions. Des del consistori, el mes passat, la regidora de Recursos Humans va dir que convocarien una plaça d'agent i una de sergent. Un fet insuficient pel sindicat, que assegura que l’ajuntament aposta pels interins, però en canvi, no els forma. Miquel Àngel Garcia diu que els agents que hi ha actualment interins i que han fet els seus exàmens no han passat per l’Escola de la Policia encara

Des del CSIF asseguren que “la situació és ja insostenible” i reclamen que l’ajuntament mogui fitxa. Aquesta setmana que ve es reuniran els representants sindicals per preparar les mobilitzacions, que passaran segurament per fer manifestacions.