El tradicional i reconegut Carroussel de la Costa Brava s’estrenarà com a Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional, tot un reconeixement a la seva trajectòria. Es tracta d’un dels actes centrals de les Festes de Primavera i que més públic tradicionalment aplega pels carrers de la població. El Govern català va aprovar, el desembre passat, declarar el Carroussel de la Costa Brava com a Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional. D’aquesta manera, passa a formar part del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya. Aquest any, però, lamentablement, les carrosses no podran sortir al carrer. Les colles han de treballar amb molts mesos d’anticipació i ha estat impossible.

El Carroussel Costa Brava, o Carnaval de Carnavals, és un important referent identitari per a Palafrugell i el seu entorn territorial, segons s’ha explicat des de l’Ajuntament. El Carroussel és un element festiu i popular molt lligat a les tradicions locals. En la seva darrera edició, l’any 2019, unes 30.000 persones van seguir la desfilada a peu de carrer, fet que demostra la seva popularitat. L’any passat ja no es va poder celebrar la desfilada però almenys en aquesta ocasió se celebrarà la distinció atorgada amb l’esperit i voluntat que el 2022 ja es pugui tornar a fer la desfilada.

Per commemorar també la dilatada trajectòria de les festes s’ha organitzat una exposició que recull els quasi 60 anys d’història amb la voluntat que els escolars locals coneguin tots els detalls. Durant tots aquests dies de les festes el públic podrà visitar aquesta exposició històrica en diferents horaris per tal de facilitar l’accessibilitat i garantir també les normes sanitàries. La mostra es podrà veure a La Bòbila, que serà l’escenari des d’on arrancarà la festa d’aquest any i que servirà també per lliurar oficialment el diploma de reconeixement al Carroussel.

Fa uns dies es va celebrar l’acte de presentació de les festes i es va aprofitar per fer públic també i mostrar per primer cop a la gent el cartell de la 59a edició. Es tracta d’un homenatge a la figura de Josep Puig, molt vinculada a les festes i les tradicions de Palafrugell. Per això, segons es va desvetllar en l’acte s’ha utilitzat una obra d’ell per fer-ne el cartell i ha estat creació de Laia Aulet Puig, neta de Josep Puig reforçant encara més aquest simbolisme.