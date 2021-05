El festival mariner Palamós Terra de Mar tornarà enguany a reprendre la seva tradicional activitat, amb la 14a edició, després de l’aturada forçada de l’any passat provocada per les restriccions covid. El programa s’encetarà el cap de setmana del 22 i 23 de maig, adaptant el format a les condicions per evitar contagis de covid-19, i distribuint d’aquesta manera les activitats al llarg de tres caps de setmana consecutius, com a principal novetat d’aquesta edició.

Palamós Terra de Mar 2021 reprèn l’activitat amb la lluita contra la contaminació marina provocada pels plàstics, com a temàtica protagonista d’aquesta edició. Amb l’eslògan «Zero plàstics a mar» enguany aquest festival vol subratllar l’acció en benefici del medi ambient, amb un esforç decidit de la ciutadania palamosina per aportar solucions a aquest gran repte oceànic del segle XXI a través de la sensibilització, la difusió i l’acció. Amb aquesta premissa el festival es durà a terme en tres caps de setmana temàtics: el 22 i 23 de maig embarcacions tradicionals i navegació, el 29 i 30 maig d’activitats blaves, i el 5 i 6 juny sostenibilitat i esports de mar.

Aquest any es podran escollir les activitats on es vol participar, que es distribuiran per diversos àmbits, fent reserva anticipada de l’entrada per a cada proposta (www.terrademar.cat) que tindran aforament limitat i protocols d’higiene en tots els espais.