Una quarantena de persones s'han manifestat aquest dissabte a la tarda a la carretera de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), per evitar que se segueixi talant una pineda en la que hi ha previst fer-hi apartaments. La protesta l'ha convocat SOS Costa Brava per denunciar que l'Ajuntament "no fa res" per evitar el projecte que preveu aixecar "tres petits monstres de quatre plantes" a la zona de la pineda de Ponent i que està a tocar de la platja. El president de SOS Costa Brava, Sergi Nuss, carrega contra el consistori perquè, diu, que té les eines suficients per aturar-ho" i es basa en el Pla Director aprovat per la Generalitat. "En lloc d'ajudar al planejament urbanístic, el que fan és posar traves", es queixa Nuss.

La realitat, però, és que la pineda de Ponent comparteix espai amb les retroexcavadores des de fa uns dies i, de fet, ja s'han començat a talar bona part dels arbres on s'aixecaran els tres edificis previstos. El membre d'Alerta Sant Feliu, Julià Castelló, explica que el consistori "no ha fet cas" de les seves reclamacions i diu que s'excusen argumentant que les compensacions econòmiques als promotors serien "molt elevades"."Si s'atura des del primer moment, pots posar totes les pegues necessàries", explica Julià, que lamenta que "fins ara" veien una pineda i a partir d'ara només s'hi veuran "tres petits monstres de quatre plantes, que faran la punyeta als veïns del darrere, al medi ambient i al paisatge".De moment, el primer recurs que s'ha presentat per evitar que es continuï la tala s'ha denegat i SOS Costa Brava confia ara amb la mobilització ciutadana, per aconseguir que s'impugni la llicència d'obres. Moltes més arreuPer la seva banda, el president de SOS Costa Brava, Sergi Nuss, denuncia que la de Sant Feliu de Guíxols no és l'única pineda que es troba "en perill".

"Volem que tothom sàpiga que aquests petits pulmons poden desaparèixer a menys que els ajuntaments actuïn. El pla director ha fet molt bona feina, però en aquest aspecte és insuficient", ha assenyalat.En aquest sentit, Nuss es mostra "molt sorprès" que hi hagi consistoris que han presentat recurs contra el pla urbanístic, com és el cas de Begur. "No entenem que s'estiguin oposant al pla director, en favor d'uns pocs propietaris", ha destacat.El president de SOS Costa Brava ha assegurat que aniran mirant "cas a cas" en relació a aquest tipus de pinedes i demanaran als alcaldes afectats que "siguin conscients" que es tracta de "petits retalls verds que són competència seva i que fer-lo malbé és fer un dany directe al medi ambient i a la seva pròpia població".