Una cinquantena de veïns van manifestar-se ahir a la tarda a la pineda de Sant Pol de Sant Feliu de Guíxols per oposar-se al projecte urbanístic que ja ha aprovat l’Ajuntament i que permetrà construir tres blocs d’apartaments a l’àrea boscosa que hi ha just al costat de la platja. De fet, aquesta setmana ja ha començat la tala d’alguns dels pins on hi ha previst que s’aixequin els edificis.

Sergi Nuss, el president de SOS Costa Brava -l’entitat que va convocar la protesta- va carregar contra el consistori perquè, va assegurar, té eines com el Pla Director aprovat per la Generalitat per aturar que es construeixin grans edificis al costat del mar i en zones amb vegetació. Tot i això, encara hi ha un bri d’esperança per aturar el projecte, a paraules de l’advocat de SOS Costa Brava, Eduard de Ribot: «Si comencen les obres, els veïns poden presentar una denúncia urbanística».

Més localitats en «perill»

La protesta, però, no només se centra en el cas de Sant Feliu de Guíxols; s’estén a un total de vint-i-dos municipis de la Costa Brava que es plantegen edificar en zones boscoses. «Si no fem res, no només s’edificarà a Sant Feliu, sinó també a llocs com la platja de Tamariu (Palafrugell), la Fosca (Palamós) i la Farella (Llançà)», va afegir de Ribot, que entén que cal lluitar per preservar tots els espais verds de la Costa Brava. Per això, des del col·lectiu opinen que aturar la urbanització a Sant Feliu és el primer pas per aturar la resta de macroprojectes que s’estudien fer en altres pobles i ciutats del litoral mediterrani.

Salvar els boscos

Des de SOS Costa Brava, doncs, fan una crida als governs municipals d’aquestes localitats de la costa perquè no permetin la construcció d’hotels, xalets i apartaments a prop de la platja. «Exigim als ajuntaments que salvin els últims retalls de boscos», reclamava ahir Nuss. Assegurava, a més, que tenen el suport de bona part dels veïns de la localitat que no volen que es malmetin les zones verdes que hi ha prop del litoral i que uniran esforços per evitar que els projectes tirin endavant.