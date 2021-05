Recullen signatures per recuperar l’antic Foment de la Bisbal

Veïns de la Bisbal han iniciat una recollida de signatures per recuperar l’antic teatre el Foment Catòlic, tancat des de fa més de vint anys, i convertir-lo en un nou centre cultural on oferir sessions de teatre, cinema i altres activitats. L’edifici és propietat del Bisbat de Girona, que, segons ha confirmat, està en converses amb l’Ajuntament per explorar una possible cessió. De moment, la campanya de recollida de signatures a través de la plataforma Change.org, que es va iniciar el passat 7 de maig, porta recollides més de 350 signatures.

Un dels promotors de la iniciativa és Sebastian Ruiz. Segons defensa, aquest edifici tancat al mig del poble es podria convertir en un espai per «apropar el cinema, el teatre, la música, la literatura i la cultura en general per la transformació social de la Bisbal i rodalies». En aquest sentit, i tal com s’explica en la recollida de signatures, els promotors creuen que «la cultura és tant transformadora com catalitzadora de cohesió», i per això es proposen recuperar aquest «espai emblemàtic de la història cultural de la comarca» i posar-lo al servei de la ciutadania, tot «fent accessible la cultura a preus populars».

La idea seria, doncs, recuperar aquest espai com a cinema-teatre, amb capacitat per a 150 persones, amb espai de bar i una sala d’exposicions. «El Foment podria tornar a sacsejar la vida cultural i social de la capital baixempordanesa en pocs mesos», vaticinen els promotors. En aquest sentit, Ruiz explica que l’altre teatre que hi ha a la Bisbal, el Mundial, acull ja nombroses iniciatives, sobretot de les entitats, de manera que ja no dóna més a l’abast.

Per a Ruiz, l’impacte positiu de la reforma del Foment es deixaria notar tant en l’àmbit econòmic -ja que podria contribuir a la dinamització dels bars i botigues del seu voltant- com en la vessant social, «gràcies a l’acció d’un grup de joves formats en diferents disciplines que volen recuperar-lo per oferir una programació estable de cinema, teatre i activitats culturals de qualitat i amb preus populars». En aquest sentit, Ruiz considera que la Bisbal «no ofereix gaires alternatives per als joves durant els caps de setmana»; i per això apunta que un nou centre cultural es podria convertir en una bona opció.

Malgrat estar dues dècades tancat, Ruiz assenyala que el Foment es troba en prou bon estat, tot i que òbviament caldria fer-hi reformes. Si es comprova que la teulada es troba en bones condicions, les obres s’haurien de centrar en l’adaptació dels lavabos, arreglar les portes i, sobretot, refer tot el sistema elèctric per adequar-lo a la normativa actual.

En realitat, la iniciativa va sortir fa un parell d’anys. Segons explica Ruiz, el grup de persones interessades en la recuperació d’El Foment es van constituir com a associació i van redactar el projecte. La idea inicial era fer un crowdfunding per tal que tots els ciutadans interessats poguessin participar en els treballs de recuperació, però finalment no van aconseguir la cessió per part del Bisbat. Després va venir la pandèmia i tot va quedar aturat fins que ara han decidit recuperar la iniciativa.

El precedent de Tossa

En aquest cas, l’Ajuntament de la Bisbal s’ha mostrat interessat en la proposta i, segons confirma el Bisbat, estan en converses per a la possibilitat que hi hagi una cessió. Ruiz recorda que, fa poques setmanes, es va anunciar que el Bisbat cedia l’antic Casal Parroquial a l’Ajuntament de Tossa de Mar per vint anys, amb l’objectiu de poder-hi fer activitats culturals. Per això, consideren que una iniciativa semblant es podria produir a la Bisbal.