El nou aparcament gratuït de Sant Feliu de Guíxols, ubicat al carrer Gravina -a la cruïlla amb Cervantes-, està plenament operatiu i obert al públic des del passat divendres, 14 de maig. L’adaptació del pàrquing ha estat possible gràcies a l’acord entre l’Ajuntament i el propietari del terreny, que en cedirà l’espai mentre no hi edifiqui. D’entre les accions que s’hi han dut a terme les últimes setmanes, destaquen el tancament del perímetre i la millora de la superfície del solar mitjançant sauló.