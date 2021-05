L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat d'abusar sexualment d'una nena a la rectoria de la Bisbal d'Empordà durant el correfoc de la festa major. El cas es remuntava a l'agost del 2015 (tot i que no va denunciar-se fins tres anys després). El processat, que feia d'ajudant del mossèn, s'enfrontava a una condemna de 4 anys de presó. La sentència conclou que el relat de la menor és creïble, però també el veu "insuficient" per esvair tots els dubtes del cas. Per això, i com que el tribunal no té "la convicció necessària", absol el processat. De totes maneres, la sentència també renya la defensa, a qui li retreu haver insinuat que la mare de la menor estava al darrere de la denúncia. Una estratègia, assegura, que no és "ni lògica ni coherent".

El cas que ara l'Audiència ha sentenciat es remuntava a l'agost del 2015. Més en concret, a la nit en què es va celebrar el correfoc de la festa major de la Bisbal d'Empordà. Segons sostenia la fiscalia, el processat, que feia d'ajudant del mossèn, hauria petonejat i fet tocaments a una nena d'11 anys al tercer pis de la rectoria (on els feligresos celebraven una festa).Al judici, segons recull la sentència, allò que va quedar clar és que hi havia "dues versions diferents i contradictòries dels fets". Per una banda, el processat va negar els fets i va assegurar que, aquella nit, tan sols havia cridat l'atenció a la menor per dir-li que baixés del tercer pis, perquè allà no havia d'estar-s'hi. Un versió que van sustentar diversos testimonis (entre els quals, el mateix mossèn).

Per altra banda, però, tant la menor (que va declarar a porta tancada) com la seva mare sí que van sostenir que el processat hauria abusat de la nena. La mare va dir que durant la festa havia pujat al tercer pis, i que allà va trobar-se l'acusat abraçant la seva filla. L'endemà, segons la seva versió, l'home la va trucar per dir-li que estava penedit del què havia fet i per demanar-li que no el denunciés.

La dona, aleshores, va decidir no anar a la policia. Entre d'altres, perquè com que la família no tenia papers, es pensava que no la creurien. Va ser la mateixa menor qui, tres anys i mig després, va decidir denunciar el cas.

L'acusat s'enfrontava a 4 anys de presó per un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys. La fiscal també sol·licitava que se'n passés 8 més en llibertat vigilada i que indemnitzés la menor amb 6.000 euros. Ara, la Secció Tercera de l'Audiència de Girona ha absolt l'acusat. La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Gonzalo Escobar, creu que el relat de la menor és "creïble". Però també conclou que és "insuficient" per condemnar l'acusat, ja que el tribunal té "dubtes raonables". I com que no hi ha cap altra prova que li permeti assolir "la convicció necessària" per considerar els abusos provats, la sentència es decanta a favor de l'acusat i l'absol.

"Ni lògica ni coherent"

Tot i absoldre l'acusat, però, el tribunal no s'està de renyar la defensa, perquè considera que part de la seva estratègia "no va ser ni lògica ni coherent". L'advocat del processat va insinuar que al darrere la denúncia hi havia un pla ordit per la mare de la menor amb voluntat de perjudicar el seu client. I que el motiu que l'hauria empesa a denunciar-lo seria que la miraven malament perquè s'emportava el menjar que sobrava de les festes."Si la mare hagués ideat aquest pla, allò més lògic seria que aquella mateixa nit hagués trucat als Mossos o l'endemà anés a comissaria a presentar denúncia", diu la sentència. I conclou: "No és ni lògic ni creïble que es pensi un pla com aquest i s'esperin anys abans de posar-lo en coneixement de la policia".