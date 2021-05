Els veïns de la zona del Gas Vell de Sant Feliu de Guíxols manifesten que se senten impotents davant les múltiples bretolades que estan patint successivament a un dels aparcaments a l’aire lliure de la zona, ubicat als voltants de l’escola Gaziel, concretament al Camí Molí d’en Blanch. Es tracta del mateix pàrquing on fa cosa de set mesos uns desconeguts van calcinar sis cotxes de matinada. Ara, després d’una petita relaxació durant aquests darrers mesos a causa del toc de queda, han tornat els problemes. Segons expliquen alguns dels afectats, molt sovint els vehicles que aparquen en aquesta zona apareixen l’endemà amb les rodes punxades, els vidres trencats o els retrovisors girats.

Justament una de les veïnes assegura que el passat cap de setmana nou dels cotxes que van estacionar de nit en aquest aparcament públic van patir bretolades. En el seu cas concret, tres rodes rebentades, segons sembla, amb una navalla. I no era la primera vegada que es trobava amb fets com aquests, ja que l’endemà de la primera nit d’aixecament del toc de queda a Catalunya la implicada ja va haver de portar a reparar dos dels seus vehicles pel mateix problema. En aquest cas un d’ells estava estacionat una mica més enllà, al carrer del Mall. «Un total de 700 euros gastats en una setmana per reparar les rodes», lamenta la veïna de Sant Feliu de Guíxols.

Aquest pàrquing és un dels únics a la zona que permet als veïns del municipi estacionar el cotxe de forma gratuïta i té espai per a una cinquantena de vehicles. La seva ubicació, que queda amagada entre un dels carrerons del carrer de Santa Magdalena, i la zona boscosa que hi ha al final del pàrquing fan que aquest espai sigui des de fa temps escenari de festes alcohòliques i trobades nocturnes. «Fa molt temps que dura aquesta problemàtica i ja estem farts de la inacció de l’Ajuntament», manifesta un altre veí, que explica que en diverses ocasions la mateixa Policia Local els ha confessat que «amb una sola patrulla no poden arribar a tot». Per aquesta raó els veïns demanen que es col·loqui una càmera de vigilància a la zona d’aparcament per poder controlar futurs nous actes incívics i enxampar la o les persones responsables d’aquestes accions.

De fet, fonts de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols asseguren que tenen constància d’aquests incidents i una de les futures accions que duran a terme és reforçar la seguretat a tota la ciutat i incorporar noves càmeres. Tanmateix, afirmen que una d’aquestes càmeres s’ubicarà a la zona en concret amb l’objectiu d’«aconseguir que no hi hagi indrets desprotegits». D’altra banda, manifesten que els agents locals patrullen sovint pel Gas Vell per controlar, ja que tenen coneixença de les bretolades que hi succeeixen de nit.