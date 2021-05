L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols traslladarà el Centre Ocupacional Tramuntana un terreny a prop de l'escola Baldiri Reixac. El servei, dedicat a donar suport en termes d’ocupació a persones amb diversitat intel·lectual, realitza fins ara la seva activitat a l’edifici de l’escola bressol, coneguda antigament com els Caganers, al carrer Nou dels Garrofers. Aquesta ubicació havia de ser, en un principi, de caràcter provisional, però el centre ocupacional ja fa més de vint anys que fa servei en aquest edifici, segons apunta la regidora d’Acció Social del consistori guixolenc, Laura Serrano.

«El projecte que estem treballant des de fa més d’un any amb AFATRAM (Associació de Familiars, Tutors i Usuaris del Centre Tramuntana) contempla el trasllat del servei a un nou equipament a tocar de l’escola Baldiri Reixac», explica Serrano, atès que apunta que l’entitat fa temps que manifesta que la seu actual se’ls fa petita.

Segons explica el consistori, la ubicació on està previst que s’aixequi la nova instal·lació és un terreny ja destinat a equipaments municipals i es troba just al costat del recinte del CEIP Baldiri Reixac, a l’avinguda Europa. «Els mòduls en qüestió estaran preparats per a abastir totes les aules necessàries per cobrir el nombre d’usuaris actuals i més», detalla l’edil d’Acció Social, que afegeix que «també disposaran dels recursos requerits perquè es desenvolupin totes les activitats del centre».

Per altra banda la regidora afegeix que la nova ubicació del Centre Tramuntana, a prop de l’escola Baldiri Reixac, també servirà per arranjar l’entorn del CEIP, encara que l’objectiu principal sigui la dignificació de l’espai del centre ocupacional. Així, l’Ajuntament apunta que continua amb els treballs de millora del barri del Sot dels Canyers amb l’objectiu principal de crear un entorn educatiu «segur, integral i comunitari». L’equip redactor del nou projecte d’emplaçament del centre ocupacional és Ad-Hoc Arquitectes.