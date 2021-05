L'Audiència de Girona ha condemnat a 4 anys i 3 mesos de presó i multa de 240 euros l'acusat d'entrar a casa de l'exparella a Ullà (Baix Empordà) rebentant la porta a cops de peu la matinada del 16 d'agost del 2019 i, un cop dins el pis, abusar sexualment d'ella i agredir-la. La sentència també considera provat que el processat va colpejar un amic de la víctima, a qui la noia havia demanat que es quedés a dormir al pis perquè tenia "por del processat", quan va intercedir per aturar l'agressió. Per això, el tribunal el condemna per delictes de violació de domicili, abús sexual, maltractament en l'àmbit de la violència sobre la dona i lesions lleus. L'acusat acumular condemnes prèvies per maltractar la víctima i trencar l'ordre d'allunyament.

La fiscalia sol·licitava 11 anys de presó i l'acusació particular, encapçalada pel lletrat Pere López de Coca, elevava la petició a 12 anys. La sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, de la qual ha estat ponent la magistrada Maria Teresa Iglesias, conclou que cap a dos quarts de dues de la matinada del 16 d'agost del 2019 el processat va anar al pis que ocupava la seva exparella, situat al carrer Santa Caterina d'Ullà.

"Amb l'ànim d'accedir-hi sense autorització, va esbotzar a cops de peu la porta", recull la sentència que afegeix que, quan va aconseguir entrar al pis, es va trobar la víctima al menjador. Va ser aleshores quan, amb la intenció de "menystenir la seva llibertat sexual", li va fer tocaments als genitals mentre la increpava dient-li "Què? Ja te l'has follat?", referint-se a l'amic que aquella nit dormia a l'habitatge.

La víctima va aconseguir apartar-lo però l'acusat la va agafar amb força pel braç i la va sacsejar. "En aquell moment, l'amic es va despertar i va intervenir per evitar l'agressió", relata la sentència que declara provat que el processat es va acabar abraonant sobre aquest home, el va llançar a terra i el va colpejar a diferents parts del cos.

El tribunal dona plena credibilitat a la declaració de la víctima, que es va personar com a acusació de la mà de López de Coca i va declarar a porta tancada: "No s'ha detectat cap dada que faci dubtar o que posi en entredit la seva credibilitat". L'Audiència recull que les "relacions difícils" entre víctima i agressor derivades "d'una crisi sentimental" no impliquen que la dona el volgués perjudicar denunciant-lo falsament "moguda per raons de ressentiment, enemistat, venjança o d'enfrontament".

És més, el tribunal argumenta que hi ha proves (com ara que demanés a l'amic que passés la nit al pis perquè tenia por de l'acusat o que els Mossos d'Esquadra evidenciessin que algú havia rebentat la porta a cops) que avalen el relat de la víctima i desmunten totalment la versió exculpatòria de l'acusat, que al judici va arribar a dir que la dona buscava "arruïnar-li la vida".

El processat té condemnes prèvies per maltractaments, obstrucció a la justícia i trencament de mesura cautelar per no complir l'allunyament de la víctima decretat pel jutjat.

L'Audiència el condemna a 1 any i mig de presó pel delicte de violació de domicili amb agreujant de parentiu, 2 anys per abús sexual amb la mateixa agreujant, 9 mesos per maltractament en l'àmbit de la violència sobre la dona i multa de 240 euros per les lesions lleus a l'amic de la víctima. També imposa que no es pugui apropar a menys de 300 metres de la víctima durant 9 anys.

En concepte de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar la dona amb 1.640 euros per les lesions i el dany moral i a l'amic amb 245 euros.