Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes i una dona, d’entre 24 i 52 anys i de nacionalitat romanesa, per tres robatoris en botigues de la Bisbal d’Empordà. Els fets es remunten al 14 de maig al matí quan la policia va saber que una persona havia robat productes d’un supermercat del carrer Aigüeta. Quan els agents hi van arribar, van saber que la persona en qüestió havia pujat a un cotxe on hi havia dos ocupants més i que havien fugit en direcció Girona. Amb la descripció facilitada, van iniciar la recerca i una patrulla els va localitzar a pocs metres d’un altre establiment de la mateixa zona. Al maleter del cotxe, hi van trobar múltiples objectes sense que els ocupants en poguessin justificar la procedència. Els arrestats, amb antecedents, van quedar en llibertat amb l’obligatorietat de comparèixer davant del jutge quan siguin requerits.