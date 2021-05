Una baralla a Palamós el cap de setmana ha posat de relleu la falta d’efectius de la Policia Local de la població, asseguren des del CSIF. El sindicat, que ha estat denunciant la manca de polices, assegura que només hi havia dos persones treballant la matinada de diumenge i que això va obligar a requerir la presència dels Mossos, que van arribar al cap d’una mitja hora de l’avís, assegura l’agent i membre de la Junta Miquel Àngel Garcia. Van poder-la dissuadir amb la presència, per tant, d’una patrulla de la Policia Local, una furgoneta de l’ARRO i una patrulla dels Mossos. Eren una vintena de persones que es van dispersar amb la presència policial. No es van produir detencions, només una identificació.

El representant sindical afirma que la zona dels estenedors del port, on va produir-se la baralla, s'ha convertit en un lloc on des de l’esclat de la pandèmia «determinats grups d’individus han decidit concentrar-se per consumir alcohol i altres substàncies, incomplint així totes i cadascuna de les normes sanitàries covid». Garcia també afegeix que «els responsables polítics i tècnics de la policia són perfectament coneixedors del problema» i que, tot i així, no els donen eines per respondre a situacions. Arran de la falta d’efectius, relata el policia, els grups que es troben en aquesta zona són conscients que són pocs agents i se n’aprofiten. És a dir, que perden el respecte als policies, que segons Garcia estan «desbordats» pels fets d’aquesta zona. Aquesta situació ha arribat a culminar amb destrosses a un cotxe patrulla i «s’ha atemptat» contra els agents de servei. De fet, assegura que l’atac al patrulla «era un parany» per atacar-los.

Falta de resposta

Davant dels fets, denuncien «manca de lideratge dels responsables (polítics i tècnics), que no han sabut prendre mesures per donar una resposta» i que, en canvi, «han carregat als policies, que no disposen de recursos suficients, la responsabilitat de decidir entre no respondre a requeriments per manca d’efectius o intentar donar una resposta inadequada i ineficaç». Davant dels fets, el sindicat està preparant mobilitzacions.