Un total de trenta-sis estudiants de segon curs del grau en Estudis d’Arquitectura de la Universitat de Girona presenten demà divuit propostes per urbanitzar de manera sostenible Calonge i Sant Antoni. Per fer-ho, en els darrers mesos els alumnes s’han estat reunint amb representants de l’Ajuntament per valorar les necessitats urbanístiques dels municipis i la viabilitat i la sostenibilitat d’aquests projectes. Un cop exposats els treballs, el consistori decidirà quins es podran executar en un futur.

Aquesta és la primera vegada que estudiants d’aquest grau preparen projectes amb la possibilitat de poder desenvolupar en aquestes poblacions. La iniciativa, que rep el nom de «Imaginem Calonge i Sant Antoni: Propostes per a un creixement urbà sostenible», està promoguda per la Càtedra de Gastronomia Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni, la Universitat de Girona i el Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció en col·laboració amb l’Ajuntament del municipi. A l’acte de divendres hi assistiran l’alcalde, Jordi Soler; Xavier Guerra, cap de l’àrea d’Urbanisme, i Dolors Vidal, directora de la càtedra. Per donar més continuïtat al projecte, la intenció és editar un llibret amb els divuit projectes proposats.

Un centre de referència

La UdG i l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni van crear, l’any 2014, la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni, amb la qual es pretenia dotar la universitat d’un centre de referència internacional d’àmbit acadèmic en la temàtica de la gastronomia, desenvolupant especialment el seu vincle amb la cultura i el turisme. Josep Roca, sommelier del Celler de Can Roca, és el president d’honor de la càtedra, que està actualment dirigida per la doctora Dolors Vidal.

El principal objectiu de la càtedra és la promoció d’estudis que s’encavalquin sobre els tres eixos de la gastronomia, la cultura i el turisme, així com la difusió d’aquest coneixement, tant a un públic especialitzat com a la ciutadania en general. Un objectiu que es complementa amb la voluntat de la universitat de «posicionar-se internacionalment» com un referent en aquest àmbit i enfortint els vincles amb estudis d’humanitats, turisme i tecnològics aplicats a l’alimentació.