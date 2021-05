La construcció d’habitatges per afavorir la mobilitat verda ha marcat l’eix principal de les 18 propostes per urbanitzar de manera sostenible Calonge i Sant Antoni.

L’acte, celebrat ahir al Castell de Calonge, va comptar amb la participació de 36 estudiants de segon curs del Grau en Estudis d’Arquitectura de la Universitat de Girona, en un acte organitzat per la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni, i el Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la Construcció de la Universitat de Girona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.

A la presentació hi van assistir Jordi Soler, alcalde del municipi; Xavier Guerra, cap de l'àrea d'urbanisme i la directora de la Càtedra Dolors Vidal.

Sota el títol “Imaginem Calonge i Sant Antoni: Propostes per a un creixement urbà sostenible”, un total de 18 parelles d’alumnes han exposat i presentat els treballs que han dut a terme en tres assignatures: Representació arquitectònica, Projectes i Urbanística. Els professors Josep Maria Torra, Josep Carretera, Mª Pia Fontana, Alex Sibils i Manel Bosch han treballat conjuntament amb els estudiants, que van exposar els projectes davant l’alcalde i el cap d’Urbanisme amb l’objectiu que es puguin tenir en compte en un futur.

Durant els darrers mesos, representants de l'Ajuntament s'han reunit amb els estudiants per orientar-los per tal que els projectes s'ajustessin a les necessitats del municipi baix empordanès.

Aquest és el segon acte de temàtica d'arquitectura que ha organitzat aquest any la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni de la Universitat de Girona. L'abril passat va unir arquitectura i gastronomia en la ponència "Arquitectura i Gastronomia: La mise en place de l’espai gastronòmic”, a càrrec de Quim Casellas, xef del restaurant Casamar, de Llafranc, que té una estrella Michelin, i l’arquitecta Anna Sabrià.

Un centre de referència

La UdG i l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni van crear, l’any 2014, la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge i Sant Antoni, amb la qual es pretenia dotar la universitat d’un centre de referència internacional d’àmbit acadèmic en la temàtica de la gastronomia, desenvolupant especialment el seu vincle amb la cultura i el turisme. Josep Roca, sommelier del Celler de Can Roca, és el president d’honor de la càtedra, que està actualment dirigida per la doctora Dolors Vidal.

El principal objectiu de la càtedra és la promoció d’estudis que s’encavalquin sobre els tres eixos de la gastronomia, la cultura i el turisme, així com la difusió d’aquest coneixement, tant a un públic especialitzat com a la ciutadania en general. Un objectiu que es complementa amb la voluntat de la universitat de «posicionar-se internacionalment» com un referent en aquest àmbit i enfortint els vincles amb estudis d’humanitats, turisme i tecnològics aplicats a l’alimentació.