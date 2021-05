El cas del grup criminal format per 20 membres que traficava droga a Finlàndia i que va ser desarticulat el 2013 va arribar ahir a judici a l’Audiència de Girona.

La llarga dilació del cas, que s’ha aturat diverses vegades durant la fase d’instrucció, ha permès que els 19 processats que ahir es van asseure al banc dels acusats hagin vist rebaixades substancialment les penes que la fiscalia demanava inicialment.

Els dos líders de la banda s’enfrontaven fins a 9 anys de presó, una pena que gràcies a la conformitat entre les parts va poder-se reduir fins a 2 anys i 5 mesos. La resta de membres afrontaven penes de 6 anys de presó, que ara s’han vist rebaixats fins a 1 any.

Tots els membres van admetre els fets davant el tribunal i van acceptar les penes proposades, que previsiblement seran suspeses quan es dicti sentència perquè cap supera els dos anys de presó. S’ha de tenir en compte que el temps que van estar detinguts provisionalment es resta de la condemna.

D’altra banda, el vintè acusat, que no va poder assistir a la vista per motius personals, serà jutjat en els pròxims mesos.

La banda va iniciar la seva activitat el gener de 2013 i va estendre la seva activitat delictiva per l’Estat, França i també per països nòrdics, on introduïen marihuana. Comptaven amb plantacions a diverses urbanitzacions de Vidreres i Arbúcies , i també tenien proveïdors externs. Per introduir la droga feien viatges en avió des de l’Aeroport de Barcelona o també el de Girona, i embolicaven els paquets de droga amb cafè per evitar que els gossos la detectessin.

Segons assegura l’escrit de conclusions de la fiscalia, per fer els transports de droga a l’aeroport utilitzaven diversos cotxes per detectar possibles controls a la carretera.

La investigació de la Policia Nacional i del Servei de Vigilància Duanera va comptar amb múltiples vigilàncies als sospitosos, i va culminar amb més de 20 quilos de marihuana intervinguts. Durant l’operatiu, van fer entrades i registres a diversos pisos i locals de les comarques gironines.

Dos dels membres del grup també traficaven amb cocaïna, que obtenien de proveïdors de l’Estat o de persones de Sud-amèrica a qui contractaven perquè amaguessin la droga al seu cos.

La banda rebia uns ingressos mensuals d’uns 100.000 euros. D’entre les pertinences decomissades hi havia diverses armes.