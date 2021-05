El Grup de Suport de Muntanya dels Agents Rurals i l’Ajuntament de Begur van treballar conjuntament ahir per desmuntar un circuit de ràpel ubicat al Rec Ses Gralles, segons van informar ahir al matí els Agents Rurals a través de Twitter. Segons assenyalen, temps endarrere es va sol·licitar a l’Ajuntament de Begur permís per instal·lar un circuit en aquesta zona i es va denegar per considerar que «afectava les espècies protegides», ja que es troba dins l’Espai d’Interès Natural Muntanyes de Begur.

Posteriorment, es va detectar que s’havia fet cas omís i s’havia optat per instal·lar la via ferrada, raó per la qual membres del Grup de Suport de Muntanya amb el suport del consistori van procedir a desmuntar els dotze ràpels que formaven part del circuit. L’interès per les vies ferrades ha crescut darrerament a la Costa Brava.