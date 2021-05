Palamós ha iniciat el procés d’instal·lació de la senyalització del tram del camí de ronda que uneix el nucli urbà del municipi amb la platja de Castell. La senyalització es compon de tres elements diferenciats, que combinen la fusta i el ferro corten. Per un costat es destaquen les fites que indiquen la direcció on s’ubiquen els indrets referents; les icones, on s’indiquen normes d’utilització dels espais, i els tòtems, que indiquen llocs emblemàtics que es localitzen en el traçat del camí.