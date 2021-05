Desallotjament exprés d'un home que havia ocupat un habitatge de segona residència de Palafrugell. El jutjat li va donar 24 hores per marxar i ara l'investiga per un delicte de violació de domicili. El jutjat d'instrucció 1 de la Bisbal d'Empordà recull que la família propietària utilitzava l'immoble habitualment fins l'esclat de la pandèmia i la declaració de l'estat d'alarma: "L'habitatge tenia caràcter residencial i de llar, de la que no podien disposar perquè l'investigat els privava de la possessió". A més, la família remarca que a la casa hi tenien pertinences, objectes de valor i possessions personals. Un cop recuperada la propietat, de la mà del lletrat Jordi Colomer, han denunciat que els hi falten objectes.

La família propietària anava "sovint" a la segona residència de Palafrugell i fins i tot hi passaven períodes llargs de vacances. Això es va estroncar arran de la pandèmia, el confinament i les restriccions de mobilitat. A principis d'aquest mes, a més, van descobrir que els hi havien ocupat l'habitatge i havien canviat el pany.

Segons van declarar els agents de la Policia Local de Palafrugell al jutjat, van anar fins a la casa per intentar esbrinar qui l'havia ocupat. Aquell dia no van trobar ningú, només hi havia un gos bordant. Per això, hi van tornar l'endemà amb el serraller i els propietaris de l'immoble. Quan estaven començant a obrir l'accés, va aparèixer l'ara investigat que va assegurar ser el propietari de la casa. Va ensenyar la clau als agents i els hi va demostrar que eren les que obrien la porta.

El policia va explicar que no era el primer cop que coincidien amb l'investigat. És un conegut dels agents perquè ocupa diversos domicilis a la vegada i els relloga a altres ocupes, ven les claus o els utilitza per plantar-hi marihuana, va dir el policia. Finalment, l'home va reconèixer que havia ocupat l'immoble però va afegir que creia que era propietat d'un banc.

Aleshores, el van denunciar. En un primer moment, el jutjat va incoar judici ràpid per un delicte lleu d'usurpació. A petició de la fiscalia i del lletrat de la família, Jordi Colomer, el jutjat va estar d'acord amb que els fets podrien ser constitutius d'un delicte de violació de domicili. També va acceptar la petició de dictar com a mesura cautelar el "desallotjament immediat" de l'immoble, donant a l'investigat i "a quants ocupin il·legalment la vivenda" un termini de 24 hores per marxar.

A l'hora d'adoptar la mesura cautelar sol·licitada per la fiscalia i Colomer, el jutjat remarca que la família ha demostrat "palesament" ser propietària de la casa: "I amb les testificals es posa de manifest que la propietària i la seva família la utilitzava com a segona residència abans de veure's impedits per tornar-hi per la declaració de l'estat d'alarma". La documentació aportada, com l'escriptura de compravenda, el certificat de residència d'un dels membres de la família o els rebuts de subministraments acrediten, remarca el jutjat, "el caràcter residencial" de l'immoble. Un habitatge del qual "no han pogut gaudir ni disposar perquè se'ls ha privat de la possessió".

Al jutjat, el marit de la propietària va dir que no havia pogut anar a la finca per la covid però que té intenció d'anar-hi molt més sovint ara que està vacunat. També va afegir que se sentia "molt dolgut" per l'ocupació perquè a l'interior de l'immoble hi havia electrodomèstics i mobles però, també, objectes amb "valor sentimental".

L'investigat es va acollir al dret a no declarar

Un cop recuperada la propietat, després del desallotjament exprés, la família propietària ha fet recompte i ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra indicant els objectes que trobaven a faltar, com una rentadora, una tele, electrodomèstics, una bicicleta, joies i llibres. Segons ha comunicat Colomer al jutjat, també s'ha disparat la factura de la llum que han hagut d'abonar.