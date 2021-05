Vestuari, ball, espectacle, carrosses, comparsa, diversió i amistat; un còctel dels 40 anys que la Colla Garnatxa ha regalat a les Festes de Primavera de Palafrugell. El que va començar amb una colla d’amics que l’any 1981 va engrescar-se a construir carrosses per desfilar al Carroussel que se celebrava cada any el cap de setmana abans del dilluns de Pasqua Granada, s’ha acabat convertint en la colla més antiga i la més guardonada de Palafrugell.

Entre la primera mostra dels Garnatxa, «Senatus Populus que Romanus», un tribut a la cultura romana, fins a «Somnis foscos, l’home del sac», l’última representació que van poder fer el 2019 a causa de la covid-19, la formació ha desfilat any rere any amb els treballs més acurats i una dedicació reconeguda, essent guanyadors del primer premi en disset ocasions i disset més amb el Carnaval de Carnavals -el guardó a la millor carrossa de la rua. Premis que reposen entre molts altres reconeixements com segones i terceres posicions o nombrosos accèssits al ball, al vestuari i a la comparsa. Darrere d’aquests guardons hi ha més d’un centenar de persones que sent veterans o nouvinguts han format part d’algun d’aquests espectacles. Al capdavant hi ha Lluís Payet, cap de colla des del 1995, però pel seu lloc abans hi han passat altres noms com Joan Teixidor, Joan Català, Quim Costa o Miquel Grau, que van marcar el que és actualment la Colla Garnatxa. Quaranta anys d’història en què, de forma ininterrompuda, els Garnatxa han desfilat per Palafrugell mostrant estils ben diferents. Payet, destaca d’entre totes les carrosses «Somni d’un nou Mil·lenni», la carrossa del 2001, i «Malefici Gòtic» del 2017: «Era una carrossa molt fosca, hi regnava un bruixa amb la cara blanca i expressiva, tot era molt fúnebre, però va agradar molt a tothom, aquell any ens ho vam endur tot», recorda emocionat. El cap de colla també destaca la carrossa de l’any 1983, «Homenatge a Hollywood», que va ser el primer cop que la comparsa va baixar de la carrossa per desfilar-hi al davant, un fet que va marcar una gran evolució.

Per primer any des del 1981, l’any passat ni els Garnatxa ni cap colla de Palafrugell van poder desfilar al Carroussel Costa Brava degut a la covid-19. «De cop un dia van dir-nos que ja no podíem venir més a la nau», recorda Payet, que afegeix que van haver de deixar a mitges el projecte que estaven preparant del 2020. «Ja el tenim gairebé a punt, és una carrossa molt engrescadora per a nosaltres perquè és la de l’aniversari i l’estem guardant per l’any que ve», augura el cap de colla, que destaca que les Festes de Primavera d’enguany els serveixen per «treure's l'espina de l'any passat».

El reconeixement merescut

Esforç i dedicació de moltes colles que finalment han quedat reconeguts, ja que a finals de l’any passat les Festes de la Primavera van ser designades per la Generalitat de Catalunya com a Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional.