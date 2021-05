Desallotjament exprés d’un home que havia ocupat un habitatge de segona residència de Palafrugell. El jutjat li va donar 24 hores per marxar i ara l’investiga per un delicte de violació de domicili. El jutjat d’instrucció 1 de la Bisbal d’Empordà recull que la família propietària utilitzava l’immoble habitualment fins l’esclat de la pandèmia i la declaració de l’estat d’alarma: «L’habitatge tenia caràcter residencial i de llar, de la que no podien disposar perquè l’investigat els privava de la possessió». A més, la família remarca que a la casa hi tenien pertinences, objectes de valor i possessions personals. Un cop recuperada la propietat, de la mà del lletrat Jordi Colomer, han denunciat que els hi falten objectes.

La família propietària anava «sovint» a la segona residència de Palafrugell i fins i tot hi passaven períodes llargs de vacances. Això es va estroncar arran de la pandèmia, el confinament i les restriccions de mobilitat. A principis d’aquest mes, a més, van descobrir que els hi havien ocupat l’habitatge i havien canviat el pany.

Segons van declarar els agents de la Policia Local de Palafrugell al jutjat, van anar fins a la casa per intentar esbrinar qui l’havia ocupat. Aquell dia no van trobar ningú, només hi havia un gos bordant. Per això, hi van tornar l’endemà amb el serraller i els propietaris de l’immoble. Quan estaven començant a obrir l’accés, va aparèixer l’ara investigat que va assegurar ser el propietari de la casa. Va ensenyar la clau als agents i els hi va demostrar que eren les que obrien la porta.

El policia va explicar que no era el primer cop que coincidien amb l’investigat. És un conegut dels agents perquè ocupa diversos domicilis a la vegada i els relloga a altres ocupes, ven les claus o els utilitza per plantar-hi marihuana, va dir el policia. Finalment, l’home va reconèixer que havia ocupat l’immoble però va afegir que creia que era propietat d’un banc.